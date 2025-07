Le gouvernement australien a déclaré dimanche qu'il soupçonnait la Chine d'avoir espionné des manœuvres militaires conjointes prévues avec les États-Unis et d'autres alliés, et a averti des efforts de Pékin pour établir une base militaire dans le Pacifique Sud, ce que la Chine a nié en qualifiant cela de "fausse allégation".

Les déclarations ont été faites par le ministre australien des Industries de Défense et des Affaires des Îles du Pacifique, Pat Conroy, à l’occasion de la visite du Premier ministre australien Anthony Albanese en Chine. Cette visite vise à renforcer les relations commerciales entre les deux pays.

Plus de 30 000 soldats provenant de 19 pays devraient participer aux manœuvres "Sabre de l’Enchantement", qui ont lieu tous les deux ans. Ces exercices débuteront dimanche en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Lors d’une interview accordée à la chaîne australienne "ABC", Conroy a affirmé : "L’armée chinoise observe ces manœuvres depuis 2017, et il serait inhabituel qu’elle ne le fasse pas cette fois-ci." Il a ajouté : "Nous surveillerons naturellement leurs activités et noterons toute présence sur l’ensemble du territoire australien."

Il a expliqué que l’objectif de la Chine en surveillant ces exercices est de "collecter des renseignements sur les procédures militaires, les systèmes de communication et les équipements électroniques utilisés". Il a également souligné que l’Australie prendra les précautions nécessaires pour empêcher toute fuite d’informations.

La région du Pacifique Sud revêt une importance stratégique croissante et est le théâtre d’une concurrence intense entre la Chine d’un côté, et les États-Unis et leurs alliés de l’autre.

Dans ce contexte, Conroy a affirmé que Pékin "cherche à sécuriser une base militaire dans la région du Pacifique", ajoutant que l’Australie "s’efforce considérablement de devenir le partenaire sécuritaire privilégié des pays de la région".

La Chine avait signé un accord de sécurité secret avec les Îles Salomon en 2022, suscitant des inquiétudes à Canberra et Washington quant à la possibilité d’y établir une base militaire permanente, bien que Pékin ait nié ces intentions.

Conroy a réaffirmé que son pays aspire à "une région équilibrée, non dominée par une seule puissance". De son côté, l’ambassade chinoise aux Fidji a récemment rejeté les accusations australiennes, les qualifiant de "fausses allégations motivées par des intentions cachées".

Pékin a investi des centaines de millions de dollars dans les États insulaires du Pacifique, finançant la construction de stades, d’hôpitaux, de routes et de palais présidentiels. Elle a également réussi à rallier des pays comme Kiribati, les Îles Salomon et Nauru à sa cause après qu’ils ont rompu leurs relations diplomatiques avec Taïwan.