Les missions de maintien de la paix des Nations Unies sont confrontées à de fortes pressions financières, et les coupes budgétaires des États-Unis pourraient limiter leur capacité à protéger les civils dans des régions comme le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo, a déclaré mardi un porte-parole des opérations de maintien de la paix de l'ONU.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a annulé la semaine dernière 4,9 milliards de dollars d'aide étrangère autorisée par le Congrès. Cela inclut environ 800 millions de dollars destinés au financement des opérations de maintien de la paix pour 2024 et 2025, selon un message de l'administration Trump adressé au Congrès.
Le bureau du budget de la Maison-Blanche a déjà proposé d'éliminer le financement des missions de maintien de la paix de l'ONU en 2026, invoquant des échecs dans des opérations au Mali, au Liban et en République démocratique du Congo.
Forte pression financière
Washington est le plus grand contributeur, représentant 27 % du budget de 5,6 milliards de dollars consacré au maintien de la paix de l'ONU.
« Sans ressources suffisantes, nous ferons moins avec moins, ce qui pourrait avoir des implications graves pour la paix et la sécurité dans des contextes comme le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo, où les contraintes financières pourraient limiter considérablement notre capacité à protéger les civils », a déclaré un porte-parole des opérations de maintien de la paix de l'ONU à New York.
« Nous exhortons tous les États membres à payer leurs contributions au maintien de la paix en totalité et à temps pour soutenir le travail vital et l'impact des opérations de maintien de la paix », a ajouté le porte-parole.
Il existe actuellement 11 opérations de maintien de la paix des Nations Unies à travers le monde. Le porte-parole a précisé que ces missions étaient déjà « sous une forte pression financière en raison d'une crise de liquidités ».
Engager des réformes solides
Dans une note adressée au Congrès, l'administration Trump a indiqué qu'elle annulait 393 millions de dollars sur les 1,2 milliard de dollars alloués pour l'exercice fiscal 2025 au compte des Contributions pour les Activités de Maintien de la Paix Internationale (CIPA) et plus de 400 millions de dollars alloués pour les exercices fiscaux 2024 et 2025 au compte des Opérations de Maintien de la Paix (PKO).
Le compte CIPA finance les paiements obligatoires pour les opérations de maintien de la paix de l'ONU.
« Les opérations de maintien de la paix de l'ONU ont été entachées de gaspillage et d'abus, comme en témoignent les abus en cours en République démocratique du Congo et en République centrafricaine », indique la note au Congrès, qui allègue également que des milliards de dollars de contrats de maintien de la paix « ont été impliqués dans des schémas de corruption significatifs ».
La note précise que les coupes budgétaires « seraient une première étape pour engager des réformes solides au sein de l'ONU ».
Elle ajoute que le compte PKO était censé soutenir les opérations de maintien de la paix et de stabilisation ainsi que lutter contre les menaces extrémistes, mais « en pratique, ce compte est utilisé comme un fonds de réserve pour soutenir des projets bien au-delà d'un objectif de sécurité de base ».
Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, cherche des moyens d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts alors que l'organisation mondiale célèbre cette année son 80e anniversaire dans un contexte de crise financière.