Les missions de maintien de la paix des Nations Unies sont confrontées à de fortes pressions financières, et les coupes budgétaires des États-Unis pourraient limiter leur capacité à protéger les civils dans des régions comme le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo, a déclaré mardi un porte-parole des opérations de maintien de la paix de l'ONU.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a annulé la semaine dernière 4,9 milliards de dollars d'aide étrangère autorisée par le Congrès. Cela inclut environ 800 millions de dollars destinés au financement des opérations de maintien de la paix pour 2024 et 2025, selon un message de l'administration Trump adressé au Congrès.

Le bureau du budget de la Maison-Blanche a déjà proposé d'éliminer le financement des missions de maintien de la paix de l'ONU en 2026, invoquant des échecs dans des opérations au Mali, au Liban et en République démocratique du Congo.

Forte pression financière

Washington est le plus grand contributeur, représentant 27 % du budget de 5,6 milliards de dollars consacré au maintien de la paix de l'ONU.

« Sans ressources suffisantes, nous ferons moins avec moins, ce qui pourrait avoir des implications graves pour la paix et la sécurité dans des contextes comme le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo, où les contraintes financières pourraient limiter considérablement notre capacité à protéger les civils », a déclaré un porte-parole des opérations de maintien de la paix de l'ONU à New York.

« Nous exhortons tous les États membres à payer leurs contributions au maintien de la paix en totalité et à temps pour soutenir le travail vital et l'impact des opérations de maintien de la paix », a ajouté le porte-parole.

Il existe actuellement 11 opérations de maintien de la paix des Nations Unies à travers le monde. Le porte-parole a précisé que ces missions étaient déjà « sous une forte pression financière en raison d'une crise de liquidités ».