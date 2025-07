Au moins 11 civils, dont trois enfants, ont été tués et 31 autres blessés lors d'une attaque brutale menée par les Forces de soutien rapide (RSF), un groupe paramilitaire soudanais, dans l'État du Kordofan-Nord, selon des responsables médicaux locaux.

Le Réseau des médecins soudanais a condamné dimanche l'attaque contre la région de Shaq Al-Noum, la qualifiant de "l'une des agressions les plus brutales qui viole de manière flagrante toutes les normes humanitaires et les conventions internationales".

Parmi les blessés figurent neuf femmes, dont certaines enceintes, selon le communiqué du groupe.

Le réseau a appelé la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, à "agir immédiatement et sérieusement pour mettre fin à ces violations systématiques" et à tenir les auteurs responsables des ces atrocités.

Les RSF n'ont pas immédiatement commenté ces accusations.

Les violences dans l'ouest

Le Kordofan-Nord, situé stratégiquement dans l'ouest du Soudan, a connu une forte recrudescence de la violence alors que la guerre civile entre l'armée soudanaise et les RSF continue de s'intensifier.

Les deux camps sont engagés dans un conflit dévastateur depuis avril 2023, plongeant le pays dans l'une des pires crises humanitaires au monde.

Alors que l'ONU et les autorités locales rapportent plus de 20 000 morts et 14 millions de déplacés, de nouvelles recherches menées par des institutions basées aux États-Unis estiment que le véritable bilan pourrait atteindre 130 000 morts, suscitant l'inquiétude quant à l'ampleur des atrocités non documentées.