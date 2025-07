Par Sylvia Chebet

Six nations africaines figurent sur une liste d'attente pour des vaccins contre la variole du singe (Mpox) qui n'existent pas.

L'Éthiopie, le Malawi, la Tanzanie, le Ghana, le Soudan du Sud et la Guinée se sont ajoutés à la file d'attente pour des doses que les fournisseurs mondiaux ne peuvent pas fournir immédiatement, révélant une crise qui menace de compromettre des mois de progrès contre la maladie.

Cette pénurie survient alors que le continent est confronté à une explosion de quatre grandes urgences sanitaires : la variole du singe, le choléra, la dengue et la rougeole.

Les Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique) avertissent que les lacunes de financement et les insuffisances de production laissent les États membres dangereusement exposés à la menace de catastrophes sanitaires.

« La vaccination progresse, bien que nous atteignions un point où il n'y aura pas assez de doses à allouer aux pays qui en ont le plus besoin », déclare le Dr Yap Boum, directeur adjoint de l'intervention continentale contre la variole du singe au CDC Afrique, à TRT Afrika.

« C'est un grand défi que nous devons résoudre. »

Jusqu'au début juillet, le CDC Afrique a enregistré 25 175 cas suspects de variole du singe et 574 décès dus à cette maladie zoonotique virale dans 23 pays du continent.

Bien que trois millions de doses de vaccin aient été mobilisées, leur disponibilité est actuellement limitée à 11 pays. Parmi eux, seuls sept vaccinent activement. Les quatre autres manquent apparemment des ressources nécessaires pour distribuer les doses sur leurs territoires.

L'UNICEF a besoin de 33 millions de dollars pour acheter 500 000 vaccins contre la variole du singe à distribuer. Le manque de financement pour atteindre cet objectif souligne la vulnérabilité profonde de l'Afrique, dépendante des contre-mesures médicales externes, y compris les vaccins.

Tiré dans le bras

« Nous n'avons pas la capacité continentale de fabriquer les vaccins et autres produits médicaux dont nous avons besoin. C'est l'un des points sur lesquels nous devons insister », affirme le Dr Kyeng Mercy, responsable de l'unité d'intelligence épidémique au CDC Afrique.

Malgré ces défis, l'Ouganda s'est distingué comme une réussite dans la vaccination contre la variole du singe, utilisant 96 % de ses 100 000 premières doses grâce à des campagnes ciblées.

Le pays a récemment reçu 97 000 doses supplémentaires pour se concentrer sur les zones encore touchées par la maladie.

« L'idée était de contenir la propagation de la maladie avec les 100 000 premières doses et d'évaluer la réponse vaccinale avant la prochaine phase », explique le Dr Boum.

La Sierra Leone, qui a récemment signalé une augmentation des infections à la variole du singe, a entamé la troisième phase de sa campagne de vaccination avec pour objectif de vacciner 70 000 personnes en 10 jours.

La propagation rapide du choléra

Cependant, bien que des stratégies de vaccination efficaces existent, les approvisionnements semblent incapables de répondre à la demande.

« Les vaccins sont disponibles chez les fabricants, mais le financement pour les acquérir pose problème. C'est ce qui nous manque », indique un responsable de la santé.

Alors que la variole du singe domine les gros titres, le choléra dévaste silencieusement des communautés dans 21 nations africaines. Fin juin, le continent avait enregistré 175 586 cas suspects et 3 553 décès dus au choléra cette année seulement.

La République démocratique du Congo (RDC), le Soudan, le Soudan du Sud et l'Angola ont été les plus touchés par cette épidémie. En RDC, la province du Sud-Kivu, en proie à des conflits, lutte contre des épidémies simultanées de choléra, de variole du singe et de rougeole.

« Le défi pour le Sud-Kivu est le manque d'accès. Il y a des zones où nous ne pouvons pas livrer des fournitures médicales malgré les stocks disponibles. L'autre grand défi est le manque d'eau potable », confie un responsable humanitaire.

La maladie s'est propagée aux provinces du Nord-Kivu, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami et du Tanganyika. Kinshasa, la capitale, a également signalé un nombre alarmant d'infections.

La pandémie a mis en lumière comme jamais auparavant la dépendance de l'Afrique aux vaccins, incitant les dirigeants africains à s'engager à établir une capacité de production locale à grande échelle.

Lors du sommet de l'Union africaine l'année dernière, les délégués ont décidé de créer un mécanisme d'achat groupé, soutenu par Afreximbank et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, afin de répondre aux besoins en vaccins pour les urgences de santé publique.

En juin 2024, un accélérateur de fabrication de vaccins africains (AVMA) de 1,2 milliard de dollars a été lancé, offrant un financement sur 10 ans pour stimuler la production de vaccins commercialement viables. Afreximbank a promis 2 milliards de dollars supplémentaires pour la fabrication de produits de santé.

En octobre dernier, une étude du CDC Afrique a identifié 25 projets de vaccins actifs à travers le continent. Cinq fabricants disposent désormais d'installations à échelle commerciale avec des transferts de technologie en cours. Cinq autres attendent des transferts de technologie, tandis que 15 en sont encore aux premières étapes de développement.

D'ici 2030, la capacité installée pourrait atteindre 1,4 milliard de doses par an, avec un potentiel de deux milliards en cas d'urgence. Entre 2025 et 2030, trois fabricants africains prévoient de produire neuf vaccins préqualifiés par l'OMS.

Bien que le continent possède l'ambition – et de plus en plus les moyens – d'atteindre l'indépendance vaccinale, ce qui manque, c'est la certitude que lorsque les lignes de production commenceront à fonctionner, les acheteurs seront au rendez-vous.

Tant que cette équation ne sera pas équilibrée, l'incertitude concernant la disponibilité des vaccins au moment voulu pourrait persister.