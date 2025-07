Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a salué dimanche la signature d'une Déclaration de principes entre le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et le groupe rebelle M23, officiellement connu sous le nom de Mouvement du 23 mars (AFC/M23).

« Je me félicite de la signature de la Déclaration de principes entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC/M23 », a déclaré Guterres dans un communiqué publié sur X.

« L'ONU reste engagée à soutenir les efforts en faveur de la paix, de la protection des civils et de la stabilité en RDC, en étroite collaboration avec les autorités nationales, les partenaires régionaux et internationaux », a-t-il ajouté.

Cet accord intervient quelques semaines après que le Rwanda et la RDC ont conclu un autre accord de paix le 27 juin à Washington, nourrissant l'espoir d'une fin des violences.

La RDC et les nations occidentales accusent le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 depuis leur résurgence en 2021, une accusation que le Rwanda nie systématiquement.

Le groupe rebelle M23, au cœur du conflit dans l'est de la RDC, contrôle un territoire important, y compris les capitales provinciales de Goma et Bukavu, qu'il a saisies plus tôt cette année.