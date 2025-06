Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est félicité de la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, sous l'égide des Etats-Unis, vendredi à Washington.

"Cet accord constitue une étape importante vers la désescalade, la paix et la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs", a déclaré Antonio Guterres dans un communiqué.

Félicitant les Etats-Unis pour avoir facilité l'accord, en coordination avec le Qatar et le médiateur de l'Union africaine, le président togolais Faure Gnassingbe, Guterres a reconnu les contributions des cinq co-facilitateurs désignés par la Communauté d'Afrique de l'Est et la Communauté de développement de l'Afrique australe (Southern African Development Community).

RELATED TRT Global - La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington

L'ONU pleinement engagée

"J'exhorte les parties à honorer pleinement les engagements qu'elles ont pris dans l'Accord de paix et conformément à la résolution 2773 (2025) du Conseil de sécurité, y compris la cessation des hostilités et toutes les autres mesures convenues", a-t-il ajouté.

L'ONU, notamment par le biais de sa mission de maintien de la paix en RD Congo (MONUSCO), reste "pleinement engagée" à soutenir la mise en œuvre de l'accord, en étroite coordination avec l'Union africaine et les partenaires régionaux et internationaux, a souligné Guterres.

Lors d'une cérémonie en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio, les ministres des affaires étrangères des deux pays africains ont signé l'accord tant attendu pour mettre fin à des décennies de conflit dévastateur.

RELATED TRT Global - La RD Congo et le Rwanda vont signer un traité de paix "final" dans une semaine

Selon les Nations unies, le conflit a entraîné le déplacement de plus de 7,8 millions de personnes.