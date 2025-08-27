AFRIQUE
Représailles : le Niger restreint les lieux où certains Européens peuvent obtenir des visas
Les ambassades du Niger à Genève, Ankara et Moscou sont les seules autorisées à délivrer des visas d'entrée au Niger pour les ressortissants de certains pays européens souhaitant se rendre dans le pays.
Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères du Niger. / AP
27 août 2025

Le Niger va restreindre les lieux où les ressortissants de certains pays européens peuvent obtenir un visa pour ce pays sahélien, en réponse aux "difficultés" rencontrées par les citoyens nigériens pour obtenir des visas auprès des ambassades européennes.

Cette décision intervient après que le ministre des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, a déploré que les citoyens nigériens "continuent de se rendre dans des pays voisins pour accomplir les formalités d'obtention d'un visa", rapporte l'agence de presse AFP citant une note interne.

Le ministre a indiqué que le Niger avait "soumis une demande pour que les ambassades européennes présentes à Niamey soient autorisées à délivrer des visas sur place", une requête qui, selon lui, "est restée sans réponse".

"Désormais, les ambassades du Niger à Genève, Ankara et Moscou sont les seules autorisées à délivrer des visas d'entrée au Niger pour les ressortissants des pays suivants : Italie, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume de Belgique, Royaume-Uni", a déclaré le ministre.

Principe de réciprocité

Cette mesure a été prise "en application du principe de réciprocité", a-t-il affirmé.

Les demandeurs titulaires de passeports diplomatiques ou de service pourront obtenir leurs visas auprès de l'ambassade du Niger à Bruxelles, a-t-il ajouté.

Auparavant, les citoyens nigériens pouvaient obtenir des visas pour accéder à l'espace de libre circulation Schengen via le consulat de France à Niamey.

Cependant, les relations entre le Niger et son ancien colonisateur se sont particulièrement détériorées, Niamey ayant expulsé l'ambassadeur de France.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
