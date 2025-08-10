Des centaines de milliers de manifestants en Turquie et dans plusieurs pays européens ont organisé des rassemblements et des marches en solidarité avec les Palestiniens assiégés à Gaza, exigeant la fin des attaques israéliennes sur l'enclave.

Des dizaines de milliers de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés samedi soir sur la place Beyazit à Istanbul, après les prières du soir, pour exprimer leur opposition au génocide en cours et à la famine forcée imposée par Israël à Gaza.

La manifestation, qui comprenait des organisations non gouvernementales ainsi que de nombreux citoyens, s'est poursuivie par une marche en direction de la mosquée historique d'Ayasofya.

Au Royaume-Uni, des Britanniques sont descendus dans les rues de Londres samedi pour protester contre les attaques et demander un cessez-le-feu immédiat dans le cadre de la 30e Marche nationale pour la Palestine.

Des centaines de milliers de personnes ont défilé vers le bureau du Premier ministre depuis Russell Square, sous le thème : « Stoppez la famine à Gaza ».

La Palestine Solidarity Campaign (PSC), l'un des organisateurs des rassemblements pro-palestiniens à l'échelle nationale, a écrit sur X avant la manifestation que « Israël affame les Palestiniens à Gaza jusqu'à la mort. Notre gouvernement doit agir pour mettre fin au génocide israélien. »

Portant des drapeaux palestiniens, la foule a scandé des slogans, dont un critiquant le gouvernement britannique pour sa « complicité » dans le génocide.

En Suède, aux Pays-Bas

Des centaines de personnes à Stockholm ont protesté contre les plans israéliens d'occuper Gaza.

Les manifestants se sont rassemblés dans le quartier d'Odenplan avec des pancartes dénonçant les attaques israéliennes et le soutien des États-Unis à Israël. Ils ont ensuite marché vers le ministère des Affaires étrangères.

Le cabinet de guerre israélien a approuvé vendredi matin les plans d'occupation largement contestés du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

De nombreuses personnes ont également manifesté à Amsterdam contre ces plans et le soutien occidental à Israël. La manifestation a exigé une aide immédiate et sans restriction pour Gaza.

En Espagne, en Suisse

Plusieurs rassemblements pro-palestiniens ont eu lieu en Espagne, notamment à Madrid, pour protester contre les attaques israéliennes et la famine à Gaza.