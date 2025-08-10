Des centaines de milliers de manifestants en Turquie et dans plusieurs pays européens ont organisé des rassemblements et des marches en solidarité avec les Palestiniens assiégés à Gaza, exigeant la fin des attaques israéliennes sur l'enclave.
Des dizaines de milliers de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés samedi soir sur la place Beyazit à Istanbul, après les prières du soir, pour exprimer leur opposition au génocide en cours et à la famine forcée imposée par Israël à Gaza.
La manifestation, qui comprenait des organisations non gouvernementales ainsi que de nombreux citoyens, s'est poursuivie par une marche en direction de la mosquée historique d'Ayasofya.
Au Royaume-Uni, des Britanniques sont descendus dans les rues de Londres samedi pour protester contre les attaques et demander un cessez-le-feu immédiat dans le cadre de la 30e Marche nationale pour la Palestine.
Des centaines de milliers de personnes ont défilé vers le bureau du Premier ministre depuis Russell Square, sous le thème : « Stoppez la famine à Gaza ».
La Palestine Solidarity Campaign (PSC), l'un des organisateurs des rassemblements pro-palestiniens à l'échelle nationale, a écrit sur X avant la manifestation que « Israël affame les Palestiniens à Gaza jusqu'à la mort. Notre gouvernement doit agir pour mettre fin au génocide israélien. »
Portant des drapeaux palestiniens, la foule a scandé des slogans, dont un critiquant le gouvernement britannique pour sa « complicité » dans le génocide.
En Suède, aux Pays-Bas
Des centaines de personnes à Stockholm ont protesté contre les plans israéliens d'occuper Gaza.
Les manifestants se sont rassemblés dans le quartier d'Odenplan avec des pancartes dénonçant les attaques israéliennes et le soutien des États-Unis à Israël. Ils ont ensuite marché vers le ministère des Affaires étrangères.
Le cabinet de guerre israélien a approuvé vendredi matin les plans d'occupation largement contestés du Premier ministre Benjamin Netanyahu.
De nombreuses personnes ont également manifesté à Amsterdam contre ces plans et le soutien occidental à Israël. La manifestation a exigé une aide immédiate et sans restriction pour Gaza.
En Espagne, en Suisse
Plusieurs rassemblements pro-palestiniens ont eu lieu en Espagne, notamment à Madrid, pour protester contre les attaques israéliennes et la famine à Gaza.
Portant des drapeaux palestiniens, les manifestants ont scandé « Fin au génocide » lors du rassemblement à Madrid.
Certains ont frappé sur des casseroles et des poêles pour protester contre la famine dans l'enclave palestinienne assiégée.
Des milliers de personnes se sont rassemblées au Jardin Anglais à Genève pour protester contre la famine forcée et les décès qui en résultent à Gaza en raison du blocus israélien.
La foule a organisé un sit-in pendant la manifestation tout en protestant contre les attaques israéliennes en criant en anglais, en français et en arabe.
Portant des drapeaux palestiniens, les manifestants ont frappé sur des casseroles et des poêles pour sensibiliser à la famine à Gaza.
La foule a également exigé la fin du soutien international à l'oppression des Palestiniens par Israël.
Le génocide d'Israël à Gaza
Israël a tué plus de 61 300 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, dans l'enclave assiégée depuis 2023. Environ 11 000 Palestiniens seraient ensevelis sous les décombres de maisons détruites, selon l'agence de presse officielle palestinienne WAFA.
Cependant, des experts estiment que le bilan réel des morts dépasse largement les chiffres rapportés par les autorités de Gaza, l'évaluant à environ 200 000.
Au cours de ce génocide, Israël a réduit la majeure partie de l'enclave assiégée en ruines et a pratiquement déplacé toute sa population.
En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.
Israël fait également face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l'enclave.