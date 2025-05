Par Millicent Akeyo

La Première Dame Emine Erdogan s'est depuis longtemps engagée à promouvoir le patrimoine artistique et culturel de l'Afrique, un engagement reflété dans son initiative de créer une exposition remarquable lors du récent Forum de la Diplomatie d'Antalya 2025, mettant en lumière l'artisanat du continent sur la scène mondiale.

La Maison de la Culture Africaine et le Marché de l'Artisanat, fondés en 2016 à l'initiative de la Première Dame, sont des espaces dédiés à la mise en valeur de la créativité et de la résilience des femmes africaines.

Ce projet met en avant leur travail, aide à le transformer en opportunité économique et favorise les échanges culturels entre l'Afrique et la Turquie.

Zeliha Saglam, qui dirige la Maison de la Culture Africaine, décrit cette initiative comme une idée née des nombreux voyages d'Emine Erdogan à travers le continent.

« La Première Dame a remarqué lors de ses nombreuses visites en Afrique avec le Président Recep Tayyip Erdogan que les femmes y produisaient des articles de très grande qualité mais n'avaient pas l'opportunité de les vendre. Elle a voulu les soutenir, » explique Saglam à TRT Afrika.

Art et entreprise se rencontrent

Des masques tribaux saisissants et des textiles tissés à la main aux œuvres d'art modernes et sculptures émouvantes, l'équipe de curation de la Maison de la Culture sélectionne des articles fabriqués par des femmes africaines pour les présenter en Turquie.

Ce projet vise à offrir à ces femmes l'espace qu'elles méritent.

Chaque pièce exposée à la Maison de la Culture Africaine et au Marché de l'Artisanat raconte une histoire puissante.

Les articles présentés proviennent de tout le continent – Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Kenya et Tanzanie, pour n'en nommer que quelques-uns. L'objectif principal du projet est de promouvoir des produits artistiques, à la fois modernes et traditionnels, qui capturent l'essence de l'Afrique dans un marché équitable pour leurs productrices.

« Nous avons des articles provenant de 40 pays. Certains d'entre eux ont été fabriqués par des femmes vivant avec un handicap », renseigne Saglam.

Un cercle en expansion

De nombreuses personnalités éminentes, notamment les Premières Dames des nations africaines, visitent chaque année la Maison de la Culture Africaine pour soutenir l'initiative et sensibiliser à travers divers événements.

En 2024, Emine Erdogan a accueilli la Première Dame du Nigeria, Oluremi Tinubu, lors d'un événement où elles ont discuté de la manière dont le projet de la Maison de la Culture pourrait s'appuyer sur le travail déjà accompli pour offrir une plateforme mondiale à l'artisanat africain.

Oluremi Tinubu a souligné la richesse et la diversité culturelles du Nigeria, représentées par des dizaines de groupes ethniques et de langues qui prospèrent dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

La Première Dame a déclaré à son hôte qu'elle serait ravie de promouvoir cette richesse à travers le projet de la Maison de la Culture et de l'Artisanat Africains.

Lorsque Emine Erdogan a évoqué ses publications sur l'Afrique – Mes Voyages en Afrique, Culture Culinaire Africaine et Anthologie des Proverbes Africains en 38 Langues : 1 – la Première Dame nigériane a déclaré que sa consœur turque était « une Africaine de cœur » bien qu'elle ne trace pas ses racines sur le continent.

Oluremi Tinubu a également exprimé sa satisfaction et sa gratitude envers Emine Erdogan pour son intérêt particulier à promouvoir la culture et l'artisanat africains. Des opportunités de coopération ont été discutées lors de la réunion, notamment la possibilité de projets supplémentaires visant à autonomiser les femmes et les jeunes.

Comme le souligne le portail de la Maison Africaine sur sa page d'accueil, « La Turquie continuera à partager son expérience historique ainsi que ses connaissances sociales, politiques et culturelles, ainsi que ses moyens et ressources avec les administrations et les peuples africains. »

C'est un engagement également mentionné dans le message de la Première Dame. « Le Marché de l'Artisanat Africain et la Maison de la Culture sont un cadeau pour la fraternité Turquie-Afrique. C'est un lieu où nos cœurs se rencontrent, » dit-elle.