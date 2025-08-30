Turkish Airlines s'apprête à étendre son réseau ouest-africain en ajoutant des vols vers Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau.

Le conseil d'administration de la compagnie a approuvé les plans de lancement d'un service régulier vers Bissau, sous réserve des conditions du marché.

« Notre conseil d'administration a décidé de lancer des vols réguliers vers Bissau, la capitale de la République de Guinée-Bissau, sous réserve des ressources disponibles et des conditions du marché », a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.

Bien que les détails tels que la date de début et la fréquence des vols n'aient pas encore été divulgués, cette initiative marquera la 20e destination de Turkish Airlines en Afrique centrale et de l'Ouest. Actuellement, Turkish Airlines dessert un total de 62 villes dans 41 pays africains, selon l'agence Anadolu.