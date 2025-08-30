TURQUIE
Turkish Airlines prévoit de lancer des vols vers Bissau
Cette décision témoigne de l'expansion continue des activités de Turkish Airlines en Afrique.
Ces dernières années, Turkish Airlines a étendu ses activités en Afrique. / TRT Balkan
30 août 2025

Turkish Airlines s'apprête à étendre son réseau ouest-africain en ajoutant des vols vers Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau.

Le conseil d'administration de la compagnie a approuvé les plans de lancement d'un service régulier vers Bissau, sous réserve des conditions du marché.

« Notre conseil d'administration a décidé de lancer des vols réguliers vers Bissau, la capitale de la République de Guinée-Bissau, sous réserve des ressources disponibles et des conditions du marché », a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.

Bien que les détails tels que la date de début et la fréquence des vols n'aient pas encore été divulgués, cette initiative marquera la 20e destination de Turkish Airlines en Afrique centrale et de l'Ouest. Actuellement, Turkish Airlines dessert un total de 62 villes dans 41 pays africains, selon l'agence Anadolu.

Le marché de l'aviation en Guinée-Bissau est actuellement limité, avec seulement cinq transporteurs opérant des services internationaux, la plupart desservant d'autres destinations en Afrique.

Cette nouvelle décision renforcera la présence de Turkish Airlines dans la région et offrira de nouvelles options de voyage à des milliers de passagers.

En mars, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo se sont entretenus à Istanbul, où ils ont abordé plusieurs questions, notamment le renforcement des liens économiques entre les deux pays.

Les relations entre la Turquie et les pays africains continuent de se développer rapidement dans tous les secteurs, y compris l'économie, la diplomatie, la sécurité et l'éducation.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT World
