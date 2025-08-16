Le gouvernement de la Guinée-Bissau a suspendu deux grandes agences de presse portugaises et a ordonné à leurs journalistes de quitter le pays.

Ce pays d'Afrique de l'Ouest lusophone n'a donné aucune explication supplémentaire pour cette décision, qui concerne l'agence de presse Lusa et le radiodiffuseur public RTP.

Leur programmation est suspendue et leurs représentants ont été sommés de quitter le pays d'ici mardi, selon une note du ministère consultée par l'AFP vendredi.

Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, qui devait se rendre à Lisbonne lundi pour une cérémonie marquant sa présidence tournante de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP), n'y assistera finalement pas, selon la section bissau-guinéenne.

La Guinée-Bissau a obtenu son indépendance de son ancienne puissance coloniale, le Portugal, en 1974.

Ambassadeur convoqué