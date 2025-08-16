L'Union africaine a soutenu une campagne visant à mettre fin à l'utilisation par les gouvernements et les organisations internationales de la carte du monde de Mercator du XVIe siècle, au profit d'une carte reflétant plus fidèlement la taille de l'Afrique.
Créée par le cartographe Gerardus Mercator pour la navigation, cette projection déforme les tailles des continents, agrandissant les zones proches des pôles comme l'Amérique du Nord et le Groenland, tout en réduisant l'Afrique et l'Amérique du Sud, rapporte l'agence de presse Reuters.
"Cela peut sembler n'être qu'une carte, mais en réalité, ce n'est pas le cas", a déclaré Selma Malika Haddadi, vice-présidente de la Commission de l'UA, à Reuters, affirmant que la carte de Mercator entretenait une fausse impression selon laquelle l'Afrique était "marginale", alors qu'elle est le deuxième plus grand continent au monde par sa superficie, avec 54 nations et plus d'un milliard d'habitants.
De tels stéréotypes influencent les médias, l'éducation et les politiques, a-t-elle ajouté.
Critiques historiques
Les critiques envers la carte de Mercator ne sont pas nouvelles, mais la campagne "Correct The Map", menée par les groupes de plaidoyer Africa No Filter et Speak Up Africa, a ravivé le débat, exhortant les organisations à adopter la projection Equal Earth de 2018, qui tente de refléter les tailles réelles des pays.
"La taille actuelle de la carte de l'Afrique est erronée", a suggéré Moky Makura, directrice exécutive d'Africa No Filter. "C'est la plus longue campagne de désinformation et de mésinformation au monde, et cela doit simplement cesser."
Fara Ndiaye, co-fondatrice de Speak Up Africa, a affirmé que la carte de Mercator affectait l'identité et la fierté des Africains, en particulier des enfants qui pourraient la découvrir dès leur scolarité.
"Nous travaillons activement à promouvoir un programme scolaire où la projection Equal Earth sera la norme principale dans toutes les salles de classe (africaines)", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle espérait qu'elle serait également adoptée par les institutions mondiales, y compris celles basées en Afrique.
Reprendre sa place légitime
Haddadi a souligné que l'UA soutenait la campagne, ajoutant qu'elle s'inscrivait dans son objectif de "reprendre la place légitime de l'Afrique sur la scène mondiale" dans un contexte de revendications croissantes pour des réparations liées au colonialisme et à l'esclavage.
L'UA plaidera pour une adoption plus large de la carte et discutera d'actions collectives avec les États membres, a ajouté Haddadi.
La projection de Mercator est encore largement utilisée, notamment dans les écoles et par les entreprises technologiques. Google Maps est passé de Mercator à une vue en globe 3D sur ordinateur en 2018, bien que les utilisateurs puissent toujours revenir à Mercator s'ils le souhaitent.
Sur l'application mobile, cependant, la projection de Mercator reste la norme par défaut.
La campagne "Correct The Map" souhaite que des organisations comme la Banque mondiale et les Nations Unies adoptent la carte Equal Earth. Un porte-parole de la Banque mondiale a révélé qu'ils utilisaient déjà la projection Winkel-Tripel ou Equal Earth pour les cartes statiques et qu'ils abandonnaient progressivement Mercator pour les cartes en ligne.
La campagne a indiqué avoir envoyé une demande à l'organisme géospatial des Nations Unies, UN-GGIM. Un porte-parole de l'ONU a précisé qu'une fois reçue, elle devra être examinée et approuvée par un comité d'experts.
D'autres régions soutiennent les efforts de l'UA. Dorbrene O'Marde, vice-président de la Commission des réparations de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), a approuvé la carte Equal Earth comme un rejet de "l'idéologie de pouvoir et de domination" véhiculée par la carte de Mercator.