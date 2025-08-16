L'Union africaine a soutenu une campagne visant à mettre fin à l'utilisation par les gouvernements et les organisations internationales de la carte du monde de Mercator du XVIe siècle, au profit d'une carte reflétant plus fidèlement la taille de l'Afrique.

Créée par le cartographe Gerardus Mercator pour la navigation, cette projection déforme les tailles des continents, agrandissant les zones proches des pôles comme l'Amérique du Nord et le Groenland, tout en réduisant l'Afrique et l'Amérique du Sud, rapporte l'agence de presse Reuters.

"Cela peut sembler n'être qu'une carte, mais en réalité, ce n'est pas le cas", a déclaré Selma Malika Haddadi, vice-présidente de la Commission de l'UA, à Reuters, affirmant que la carte de Mercator entretenait une fausse impression selon laquelle l'Afrique était "marginale", alors qu'elle est le deuxième plus grand continent au monde par sa superficie, avec 54 nations et plus d'un milliard d'habitants.

De tels stéréotypes influencent les médias, l'éducation et les politiques, a-t-elle ajouté.

Critiques historiques

Les critiques envers la carte de Mercator ne sont pas nouvelles, mais la campagne "Correct The Map", menée par les groupes de plaidoyer Africa No Filter et Speak Up Africa, a ravivé le débat, exhortant les organisations à adopter la projection Equal Earth de 2018, qui tente de refléter les tailles réelles des pays.

"La taille actuelle de la carte de l'Afrique est erronée", a suggéré Moky Makura, directrice exécutive d'Africa No Filter. "C'est la plus longue campagne de désinformation et de mésinformation au monde, et cela doit simplement cesser."

Fara Ndiaye, co-fondatrice de Speak Up Africa, a affirmé que la carte de Mercator affectait l'identité et la fierté des Africains, en particulier des enfants qui pourraient la découvrir dès leur scolarité.