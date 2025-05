La cérémonie du Ballon d’Or, qui récompense les distinctions individuelles les plus prestigieuses dans le football, a enfin une meilleure date pour permettre aux nominées féminines d’y assister.

Les prix pour 2025 seront remis le 22 septembre à Paris, a annoncé l’UEFA lundi.

Cette fois, la cérémonie ne coïncide pas avec les dates des matchs internationaux de football féminin, lorsque les joueuses sont en stage obligatoire avec leurs équipes nationales.

« Nous sommes fiers d’élargir notre reconnaissance en incluant trois nouvelles catégories célébrant les réalisations des joueuses », a déclaré l’UEFA, qui co-organise depuis l’année dernière cet événement emblématique avec la maison d’édition propriétaire du magazine France Football.

Nouvelles catégories

Les joueuses et entraîneurs avaient critiqué les organisateurs ces deux dernières années, car la plupart ne pouvaient pas être présentes à Paris pour la cérémonie de gala dans un théâtre du centre-ville.

Ces cérémonies avaient eu lieu les 30 octobre 2023 et 28 octobre 2024, des lundis soirs durant des semaines sans matchs masculins en Ligue des champions ou pour les équipes nationales.

Le 22 septembre est à nouveau un lundi, mais cette fois dans une semaine sans matchs de Ligue des champions, ni de qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Et cela vaut également pour les femmes.

Les lauréats du Ballon d’Or l’année dernière étaient tous deux espagnols : le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, et la meneuse de jeu du FC Barcelone, Aitana Bonmatí. Elle avait également remporté le prix l’année précédente.

Les nouvelles catégories pour les femmes récompenseront la meilleure jeune joueuse, la meilleure gardienne de but et la meilleure buteuse pour les clubs et les équipes nationales. Les nominations pour les prix de 2025 seront annoncées en août, a précisé l’UEFA.