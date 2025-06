Les tensions se sont intensifiées au Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) à New York, où les membres se sont réunis en session d'urgence pour discuter du conflit croissant entre l'Iran et Israël, qui a poussé le Moyen-Orient au bord d'une guerre plus large.

Vendredi, l'Iran a accusé les États-Unis de soutenir les attaques sans précédent d'Israël, tandis que Washington a averti Téhéran des "conséquences graves" en cas de représailles contre des citoyens ou des intérêts américains dans cette région instable.

"Les États-Unis sont complices", a déclaré le représentant iranien Amir-Saeid Iravani au Conseil. "En aidant et en facilitant ces crimes, ils partagent l'entière responsabilité des conséquences."

L'envoyé iranien auprès de l'ONU a affirmé que 78 personnes, dont des hauts responsables militaires, avaient été tuées et plus de 320 blessées — la plupart étant des civils.

RELATED TRT Global - Condamnation mondiale des frappes israéliennes sur l'Iran

Le Conseil a réorganisé son ordre du jour pour aborder cette situation qui se détériore rapidement, tandis que le chef de l'agence nucléaire de l'ONU a mis en garde contre les graves risques pour la stabilité régionale et la sécurité nucléaire.

Les États-Unis avertissent l'Iran des "conséquences"

Les responsables américains ont informé le Conseil qu'Israël avait prévenu Washington à l'avance des frappes, mais que les forces américaines n'étaient pas directement impliquées.

"Les dirigeants iraniens feraient bien de négocier en ce moment", a indiqué un haut responsable du département d'État, McCoy Pitt, avertissant que "les conséquences pour l'Iran seraient graves" s'il ciblait des citoyens ou des installations américaines.

"Soyons très clairs : aucun gouvernement, groupe proxy ou acteur indépendant ne devrait cibler des citoyens américains, des bases américaines ou d'autres infrastructures américaines dans la région."

Les États-Unis ont également affirmé qu'Israël avait agi en légitime défense et que Washington continuerait à poursuivre une résolution diplomatique visant à empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires ou de déstabiliser la région.

L'envoyé israélien auprès de l'ONU, Danny Danon, a déclaré au Conseil de 15 membres : "Nous avons attendu que la diplomatie fonctionne. Nous avons vu les négociations s'éterniser alors que l'Iran faisait de fausses concessions ou refusait les conditions les plus fondamentales."

Il a ajouté que les renseignements israéliens avaient confirmé que "dans quelques jours, l'Iran pourrait produire suffisamment de matière fissile pour plusieurs bombes."

L'envoyé israélien a décrit les frappes comme "un acte de préservation nationale" qu'Israël "a entrepris seul."

Le chef de l'AIEA met en garde contre les risques nucléaires

Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a pour sa part affirmé lors de la réunion que les sites nucléaires ne doivent jamais être ciblés, quelles que soient les circonstances.

"De telles attaques ont de graves implications pour la sécurité nucléaire, la sûreté nucléaire et les garanties, ainsi que pour la paix et la sécurité régionales et internationales", a averti Grossi.

Il a indiqué que l'AIEA était en contact constant avec les autorités iraniennes et se tenait prête à se rendre dans le pays pour évaluer les dégâts et soutenir les efforts de non-prolifération.

"Il est clair que la seule voie durable pour l'Iran, pour Israël, pour toute la région et pour la communauté internationale est celle fondée sur le dialogue et la diplomatie afin d'assurer la paix, la stabilité et la coopération", a ajouté Grossi.

Il a proposé l'AIEA comme forum neutre où "les faits prévalent sur la rhétorique" et où "l'engagement technique remplace l'escalade."