Le 29 octobre 2024, les habitants du sud-est de l'Espagne se sont réveillés avec des inondations dévastatrices qui ont coûté la vie à plus de 220 personnes et causé des dommages considérables aux infrastructures.

Ces inondations, déclenchées par des pluies torrentielles équivalentes à une année entière, n'étaient pas les premières du genre en Europe et ne seront pas les dernières, car le réchauffement climatique frappe la planète avec une intensité et une fréquence sans précédent.

Notre planète connaît des changements climatiques sans précédent, dépassant des seuils critiques dont les scientifiques nous avertissent depuis longtemps.

Des rapports récents indiquent que les températures moyennes mondiales ont dépassé 1,5 °C par rapport à l'ère préindustrielle (1850-1900).

Si cette augmentation peut sembler mineure au grand public, elle représente un tournant qui menace l'avenir de l'humanité et des écosystèmes de notre planète en accélérant la crise climatique - ce qui entraînerait une élévation du niveau des mers, des catastrophes naturelles plus fréquentes et plus graves, ainsi qu'une perte considérable de biodiversité.

Un rapport publié le mois dernier par l'Organisation météorologique mondiale a révélé que les concentrations de gaz à effet de serre ont atteint des niveaux record en 2023, ce qui laisse présager une hausse continue des températures mondiales pour les années à venir.

Le dioxyde de carbone, principal responsable du réchauffement climatique, s'accumule dans l'atmosphère à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité, augmentant de plus de 10 % en l'espace de deux décennies seulement.

Cette augmentation est principalement due aux émissions de combustibles fossiles. Cette tendance alarmante indique que notre planète a atteint un point de non-retour, se précipitant vers une catastrophe climatique imminente.

Les scientifiques prévoient déjà que 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. Le service Copernicus sur le changement climatique, qui fait partie du programme Copernicus de l'Union européenne, a annoncé que le 22 juillet 2024 serait la journée la plus chaude de l'histoire moderne, avec une température journalière moyenne mondiale atteignant le niveau record de 17,15 °C.

L'augmentation des températures moyennes est un signal d'alarme essentiel, qui indique non seulement des températures maximales et minimales plus élevées, mais aussi une probabilité croissante d'événements météorologiques extrêmes.

Parmi ces phénomènes, citons les vagues de chaleur de cet été dans certaines régions des États-Unis, les inondations dévastatrices dans le sud de l'Europe et les incendies de forêt qui font rage en Amérique du Sud.

Ce sont les populations du monde entier qui paient un lourd tribut à ces phénomènes météorologiques extrêmes, les pays en développement étant les plus touchés.

Une étude récente de l'Imperial College de Londres a révélé que plus de 570 000 décès ont été attribués à dix catastrophes climatiques graves depuis 2004. La sécheresse de 2011 en Somalie, qui a coûté la vie à 258 000 personnes en raison de la famine causée par la hausse des températures, en est un exemple frappant.

Pays en voie de disparition

Les scientifiques s'accordent à dire que la poursuite des activités industrielles et des émissions de gaz non contrôlées entraînera une augmentation de la température mondiale de 2,7 °C d'ici la fin du siècle.

Ce scénario désastreux a des conséquences catastrophiques, notamment la submersion potentielle de nations entières et d'îles telles que le Bangladesh, les Maldives et Alexandrie, la ville côtière d'Égypte, en raison de l'élévation du niveau des mers. Il menace également la sécurité alimentaire, perturbe les écosystèmes et ébranle les économies mondiales.

Malheureusement, l'homme est responsable de ces phénomènes météorologiques extrêmes en raison de la mauvaise utilisation des ressources environnementales et des activités humaines.

Les scientifiques attribuent l'accélération des phénomènes météorologiques extrêmes à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui entraîne une hausse sensible des températures moyennes.

Cette situation périlleuse a incité le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à avertir à plusieurs reprises que notre planète s'approchait d'un point de non-retour, la comparant à un « enfer climatique ».

Il a insisté sur la nécessité d'accélérer le passage à une économie verte, c'est-à-dire une économie à faible émission de carbone, efficace et respectueuse de l'environnement.

Il a insisté sur la nécessité d'une plus grande collaboration entre les économies développées et émergentes, en se concentrant sur l'accélération de la transition des combustibles fossiles. En outre, il a appelé à un soutien financier adéquat pour aider les nations les plus pauvres à réduire leurs émissions et à faire face aux impacts inévitables du réchauffement climatique.

Promesses et politiques

Malgré les engagements pris par les pays dans le cadre de l'Accord de Paris visant à maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 °C pour éviter les pires impacts du changement climatique, l'écart entre les promesses et les politiques réelles continue de se creuser année après année.

Les réponses internationales sont souvent considérées comme décevantes et inadaptées à l'ampleur du défi. Le projet d'accord financier proposé par la présidence de la COP29 en Azerbaïdjan a récemment déçu.

Cet accord exhorte les nations riches, historiquement responsables de la crise climatique en raison de leurs activités industrielles, à contribuer à hauteur de 250 milliards de dollars par an d'ici 2035 pour aider les pays les plus pauvres à faire face aux impacts du changement climatique.

Toutefois, cette proposition a été critiquée de toutes parts, car l'objectif n'est pas à la hauteur des 400 milliards de dollars estimés nécessaires chaque année pour l'adaptation au changement climatique.

Ces politiques sont non seulement injustes, mais elles mettent en jeu la vie de millions de personnes, en particulier dans les régions vulnérables comme l'Afrique et les petites nations insulaires.

Des solutions porteuses d'espoir

Il y a encore de l'espoir pour éviter les pires conséquences de la crise climatique. Les Nations unies soulignent que les technologies actuelles peuvent réduire considérablement les émissions d'ici 2030 et 2035.

Les experts soulignent que les émissions mondiales de carbone doivent diminuer de 45 % d'ici à 2030 et atteindre un niveau net de zéro d'ici à 2050.

Les actions clés comprennent la mise en œuvre de plans nationaux d'adaptation, l'arrêt des nouveaux projets de combustibles fossiles, la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles de 30 % d'ici à 2030, l'élimination progressive du charbon d'ici à 2040 et l'assurance que les pays riches fournissent les fonds nécessaires.

Les solutions comprennent également le reboisement, la protection des populations vulnérables, l'amélioration des systèmes d'alerte précoce et la sensibilisation par des comportements durables. La réalisation de ces objectifs nécessite un engagement fort de la part des individus, des gouvernements et des organisations.

La crise climatique n'est pas seulement une crise environnementale, mais un test de notre humanité et de notre capacité à coopérer et à travailler collectivement. Les catastrophes dont nous sommes témoins aujourd'hui devraient servir de signal d'alarme et nous inciter à prendre des mesures immédiates.

La question qui se pose aujourd'hui est la suivante : sommes-nous prêts à assumer cette responsabilité ? Sommes-nous prêts à assumer cette responsabilité ou resterons-nous des spectateurs passifs alors que notre planète se précipite vers un point de non-retour ?

Yasmine Bouldjedri est une journaliste algérienne primée qui a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine. Elle est actuellement communicatrice scientifique et rédactrice en chef du magazine scientifique El-Shiheb. Yasmine est également membre de l'Oxford Climate Journalism Network et a été chargée de cours sur les médias à l'Union africaine.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.