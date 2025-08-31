Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé dimanche dans la ville de Tianjin, en Chine, pour assister à la 25e réunion du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en tant qu'invité d'honneur.

Il a été accueilli à l'aéroport international de Pékin par le ministre d'État chinois Ley Haycao, l'ambassadeur turc à Pékin Selcuk Unal et le personnel de l'ambassade.

Erdogan participera au dîner organisé par le président chinois Xi Jinping en l'honneur des dirigeants dans le cadre du 25e sommet du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai.

Le président turc prendra la parole lors de la session élargie du sommet prévue lundi, a déclaré plus tôt Burhanettin Duran, directeur des communications de la Turquie.

Erdogan restera en Chine du 31 août au 1er septembre.

Pendant le sommet, Erdogan doit également tenir des discussions bilatérales avec le président chinois Xi Jinping ainsi qu'avec d'autres dirigeants présents.

La Première Dame turque Emine Erdogan, le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, le directeur du MIT Ibrahim Kalin, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Alparslan Bayraktar, le ministre du Trésor et des Finances Mehmet Simsek, et le ministre de la Défense nationale Yasar Guler sont également arrivés à Tianjin.

Le ministre de l'Industrie et de la Technologie Mehmet Fatih Kacır, le ministre du Commerce Omer Bolat, le vice-président de l'AKP Halit Yerebakan, le vice-président du MHP Ismail Faruk Aksu, le directeur des communications présidentielles Burhanettin Duran, le président des industries de défense Haluk Gorgun et le secrétaire particulier du président Hasan Dogan accompagnent également le président turc.