TURQUIE
Le président Erdogan arrive en Chine pour le sommet de l'OCS
Cette visite marque le premier déplacement d'Erdogan en Chine depuis cinq ans et intervient dans un contexte de liens stratégiques croissants entre Ankara et Pékin.
Arrivée en Chine du président turc Recep Tayyip Erdoğan et de la Première dame Emine Erdoğan. / AA
31 août 2025

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé dimanche dans la ville de Tianjin, en Chine, pour assister à la 25e réunion du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en tant qu'invité d'honneur.

Il a été accueilli à l'aéroport international de Pékin par le ministre d'État chinois Ley Haycao, l'ambassadeur turc à Pékin Selcuk Unal et le personnel de l'ambassade.

Erdogan participera au dîner organisé par le président chinois Xi Jinping en l'honneur des dirigeants dans le cadre du 25e sommet du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai.

Le président turc prendra la parole lors de la session élargie du sommet prévue lundi, a déclaré plus tôt Burhanettin Duran, directeur des communications de la Turquie.

Erdogan restera en Chine du 31 août au 1er septembre.

Pendant le sommet, Erdogan doit également tenir des discussions bilatérales avec le président chinois Xi Jinping ainsi qu'avec d'autres dirigeants présents.

La Première Dame turque Emine Erdogan, le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, le directeur du MIT Ibrahim Kalin, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Alparslan Bayraktar, le ministre du Trésor et des Finances Mehmet Simsek, et le ministre de la Défense nationale Yasar Guler sont également arrivés à Tianjin.

Le ministre de l'Industrie et de la Technologie Mehmet Fatih Kacır, le ministre du Commerce Omer Bolat, le vice-président de l'AKP Halit Yerebakan, le vice-président du MHP Ismail Faruk Aksu, le directeur des communications présidentielles Burhanettin Duran, le président des industries de défense Haluk Gorgun et le secrétaire particulier du président Hasan Dogan accompagnent également le président turc.

Organisation de coopération de Shanghai et Turquie

Fondée en 2001 par la Chine, la Russie et des États d'Asie centrale, l'OCS se concentre sur la sécurité régionale, la coopération économique et la lutte contre le terrorisme.

Ses membres à part entière incluent la Russie, la Biélorussie, la Chine, l'Inde, l'Iran, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Pakistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan.

L'organisation a accueilli de nouveaux membres avec l'adhésion de l'Inde et du Pakistan en 2017, de l'Iran en 2023 et de la Biélorussie en 2024.

La Turquie est partenaire de dialogue de l'OCS depuis 2012, devenant le premier et unique pays de l'OTAN à obtenir ce statut, reflétant les efforts d'Ankara pour équilibrer ses alliances occidentales avec un engagement plus profond en Eurasie.

Sous la direction d'Erdogan, la Turquie a renforcé ses liens avec l'OCS, présidant le Club de l'énergie de l'OCS en 2017 et augmentant ses échanges commerciaux avec des membres clés comme la Chine et la Russie.

Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai se tiendra dans la ville portuaire jusqu'à lundi, quelques jours avant un défilé militaire massif dans la capitale, Pékin, pour marquer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

SOURCE DE L'INFORMATION:AA
