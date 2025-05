Par La Rédaction

L'arrestation du chanteur ougandais Shafik Jjingo, mieux connu de ses fans sous le nom de scène dynamique Fik Gaza, a choqué les amateurs de musique.

La police maitient l'artiste de "Born to Win" en détention, selon les médias locaux. Avant son interpellation, Fik Gaza avait publié vendredi dernier sur Instagram qu'il avait été "piégé" et que des personnes non identifiées "essayaient de me faire tomber".

“On vient de m'informer qu'il y a un complot pour m'arrêter sur des accusations FAUSSES ! Il est clair que quelqu'un essaie de saboter ma carrière et ma réputation. Mais je ne les laisserai pas faire !” a déclaré Fik Gaza dans son post Instagram.

Accusations de vol

Le tournant dramatique des événements s'est produit lors d'une opération policière visant le domicile de Fik Gaza à Makindye. Initialement, la jeune star faisait face à de graves accusations de vol aggravé. La police indique que l'accusation de vol aggravé a depuis été révisée en vol simple après des consultations avec le Directeur des Poursuites Publiques (DPP).

Fik Gaza, cependant, continue de clamer son innocence, lançant : “Je dénonce les menteurs et les haineux. Je n'ai pas peur. Je reste fort et je me bats pour la vérité !”

Actuellement, Fik Gaza, ainsi que ses co-accusés, reste en détention au poste de police de Katwe, où ils attendent la poursuite de l'enquête et des procédures judiciaires, selon les autorités.

‘Artiste révélation’

Cet imbroglio juridique a jeté une ombre sur ce qui semblait être une année décisive pour le jeune artiste.

Fik Gaza gravit régulièrement les échelons de la scène musicale ougandaise, gagnant en reconnaissance pour son talent et son énergie communicative. Rien qu'en 2024, il a reçu des nominations pour le Meilleur Acte Dance Hall et l'Artiste Révélation lors des prestigieux Galaxy FM Zzina Awards. Sa collaboration avec la légende musicale Jose Chameleone sur le "Banana remix" a également été nominée pour la Meilleure Chanson Dancehall.