L'agence nigériane de protection des données a infligé une amende de 766 millions de nairas (501 340 dollars) à MultiChoice Nigeria Limited, la plus grande entreprise de télévision payante en Afrique, pour violation de la loi nigériane sur la protection des données, a déclaré un porte-parole.

MultiChoice, qui gère les services de télévision payante DSTV et GOTV au Nigeria, a fait face à des obstacles juridiques et réglementaires au cours des deux dernières années, notamment en raison de hausses de prix controversées et de désaccords fiscaux.

La société n'a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette annonce.

Babatunde Bamigboye, responsable juridique de la Nigeria Data Protection Commission (NDPC), a affirmé que la sanction fait suite à une enquête lancée il y a un an, motivée par des soupçons de violations des droits à la vie privée des abonnés et de transfert illégal de données personnelles à l'étranger.

« La profondeur du traitement des données par MultiChoice est manifestement intrusive, injuste, inutile et disproportionnée, affectant non seulement les abonnés mais aussi leurs proches », a ajouté Bamigboye dans un communiqué publié tard dimanche soir.

Malgré une directive visant à mettre en œuvre des mesures correctives, les efforts de MultiChoice ont été jugés insatisfaisants, a souligné Bamigboye.