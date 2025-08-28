KoBold Metals, une entreprise minière soutenue par les milliardaires américains Jeff Bezos et Bill Gates, a obtenu sept permis pour rechercher du lithium et d'autres minéraux en République démocratique du Congo, a-t-elle annoncé mercredi.

Kinshasa a signé un accord avec KoBold en juillet, permettant à la société américaine de lancer un programme d'exploration minérale à grande échelle.

Cet accord a également permis à KoBold d'avoir accès à Manono, considéré comme l'un des plus grands gisements de lithium au monde, un élément clé dans la fabrication des batteries pour véhicules électriques.