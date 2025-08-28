AFRIQUE
1 min de lecture
La RDC accorde 7 permis d'exploration à une société minière soutenue par Jeff Bezos et Bill Gates
Cet accord permet également à la société américaine KoBold d'avoir accès à Manono, considéré comme l'un des plus grands gisements de lithium au monde, un élément clé dans la fabrication des batteries pour véhicules électriques.
La RDC accorde 7 permis d'exploration à une société minière soutenue par Jeff Bezos et Bill Gates
L'accord conclu avec la RDC permet également à KoBold d'acquérir Manono, considéré comme l'un des plus grands gisements de lithium au monde. / Others
28 août 2025

KoBold Metals, une entreprise minière soutenue par les milliardaires américains Jeff Bezos et Bill Gates, a obtenu sept permis pour rechercher du lithium et d'autres minéraux en République démocratique du Congo, a-t-elle annoncé mercredi.

Kinshasa a signé un accord avec KoBold en juillet, permettant à la société américaine de lancer un programme d'exploration minérale à grande échelle.

Cet accord a également permis à KoBold d'avoir accès à Manono, considéré comme l'un des plus grands gisements de lithium au monde, un élément clé dans la fabrication des batteries pour véhicules électriques.

Nos recommandations
RELATEDTRT Global - RDC - États-Unis : un accord minier en contrepartie de garanties sécuritaires ?

« Nous avons confirmé où se trouvaient les zones et la nature des concessions... Tout est du lithium », a déclaré l'entreprise. « Une grande partie se trouve autour de Manono, mais sans empiéter sur les permis existants de Manono. »

Le gisement de lithium de Manono est au cœur d'un différend entre le gouvernement congolais et la société australienne AVZ Minerals concernant le refus des autorités d'accorder un permis d'exploitation minière.

SOURCE DE L'INFORMATION:Reuters
Plus de contenus
La Cour africaine rejette toutes les requêtes de Gbagbo contre l'Etat de Côte d'Ivoire
La Turquie salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda
Assimi Goïta : "L'AES sollicite l'accompagnement de la Russie dans la lutte contre le terrorisme"
Israël affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
Le Libéria organise des funérailles pour le président Samuel Doe, assassiné il y a 35 ans
Guterres : "L’accord RDC-Rwanda, une avancée vers la stabilité à l’Est de la RDC"
Hakan Fidan souligne la nécessité d'un accord permanent entre l'Iran et les États-Unis
Soudan : le chef de l'armée, Al-Burhan, accepte un cessez-le-feu de 7 jours à El-Fasher
La RDC et le Rwanda signent l’accord de paix de Washington
Erdogan: La Turquie est en pourparlers avec les États-Unis pour rejoindre le programme F-35
Cameroun : Issa Tchiroma veut succéder à Paul Biya
Soudan : L'armée affirme avoir pris le contrôle du bastion rebelle dans l'État du Nil Bleu
Erdogan : L'engagement de l'OTAN à consacrer 5% du PIB aux dépenses montre que le bloc "est prêt"
L'enterrement de l'ex-président zambien en Afrique du Sud interrompu en pleine cérémonie
Kenya : les manifestations font un mort et des blessés au milieu d'un black-out médiatique
Visitez TRT Global. Faites-nous part de vos commentaires !
Contact us