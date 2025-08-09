SPORTS
Le Bayern Munich met fin à l'accord de parrainage avec 'Visit Rwanda'
Le club allemand a déclaré que l'accord de partenariat, signé en 2023 et devant courir jusqu'en 2028, se concentrerait désormais sur une académie de jeunes.
Le Bayern n'a pas mentionné les raisons sous-jacentes de ce changement/Rwanda Development Board / TRT Afrika Français
9 août 2025

Le Bayern Munich a annoncé qu'il mettrait fin à un partenariat de sponsoring promouvant le tourisme au Rwanda.

Vendredi, le Bayern a déclaré que son partenariat avec la nation africaine, initialement signé en 2023 et prévu jusqu'en 2028, évoluerait pour se concentrer sur une académie de jeunes.

« Le nouvel accord passe d'un sponsoring commercial à un partenariat dédié au développement du football au Rwanda, à travers l'expansion de l'académie de jeunes du FC Bayern à Kigali », a expliqué Jan-Christian Dreesen, PDG du Bayern, dans un communiqué.

Le communiqué n'a pas explicitement mentionné les raisons sous-jacentes de ce changement.

En février, des supporters du Bayern ont brandi une banderole lors d'un match à domicile, affirmant que cet accord « trahissait les valeurs » du club.

RELATEDTRT Global - Kinshasa demande aux clubs de football d'arrêter le parrainage ''Visit Rwanda''

Le gouvernement rwandais a été accusé de soutenir des rebelles combattant contre les forces gouvernementales dans la République démocratique du Congo voisine. Kigali nie ces accusations.

Au début de 2025, la violence dans l'est de la République démocratique du Congo s'est intensifiée. L'ONU estime que des milliers de personnes ont perdu la vie dans ces troubles.

L'accord incluait des publicités « Visit Rwanda » au stade Allianz Arena de 75 000 places du Bayern et remplaçait un partenariat avec le Qatar, qui avait été critiqué par les supporters du club.

Des clubs comme Arsenal en Premier League et le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, ont également des accords de sponsoring similaires avec le Rwanda.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
