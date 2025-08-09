Le Bayern Munich a annoncé qu'il mettrait fin à un partenariat de sponsoring promouvant le tourisme au Rwanda.

Vendredi, le Bayern a déclaré que son partenariat avec la nation africaine, initialement signé en 2023 et prévu jusqu'en 2028, évoluerait pour se concentrer sur une académie de jeunes.

« Le nouvel accord passe d'un sponsoring commercial à un partenariat dédié au développement du football au Rwanda, à travers l'expansion de l'académie de jeunes du FC Bayern à Kigali », a expliqué Jan-Christian Dreesen, PDG du Bayern, dans un communiqué.

Le communiqué n'a pas explicitement mentionné les raisons sous-jacentes de ce changement.

En février, des supporters du Bayern ont brandi une banderole lors d'un match à domicile, affirmant que cet accord « trahissait les valeurs » du club.