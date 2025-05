La Turquie célèbre ce mercredi la Journée de la souveraineté nationale et des enfants, en commémoration du 105e anniversaire de la création de la Grande Assemblée nationale en 1920, un moment fondateur de l'histoire moderne du pays.

Cette journée, qui souligne également l'importance des enfants qui représentent l'avenir de la nation, a été célébrée par des cérémonies officielles, des événements culturels et des rassemblements publics joyeux dans tout le pays.

Cette fête nationale, unique au monde car elle associe la démocratie parlementaire aux droits de l'enfant, est l'une des célébrations qui suscitent le plus d'émotion en Turquie.

Les écoles ont organisé des programmes spéciaux comprenant des chants, des danses et des récitals de poésie, tandis que les enfants ont occupé des sièges symboliques au parlement et dans les ministères, selon une tradition de longue date qui promeut l'éducation civique et la participation.

La Grande Assemblée nationale de Turquie, créée le 23 avril 1920 à Ankara, a marqué le début de la lutte du pays pour sa pleine indépendance et sa souveraineté.

La décision d'Atatürk de dédier cette journée aux enfants en 1929 était un geste sans précédent qui est devenu un symbole éloquent de l'engagement de la Turquie envers sa jeunesse.