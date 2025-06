Par Hamza Kyeyune

Des organisations caritatives turques ont tendu la main à des personnes dans le besoin à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha, notamment en Ouganda.

La Türkiye Diyanet Vakfı (Fondation religieuse turque) et plusieurs autres associations caritatives turques ont abattu plus de 9 000 animaux et distribué la viande à des défavorisés en Ouganda pour marquer les célébrations de l'Aïd al-Adha de cette année.

Le conseiller religieux turc en Ouganda, Ramazan Pehlivanoglu, a déclaré à TRT Afrika que plus de 7 500 vaches avaient été abattues et que la viande avait été distribuée dans différentes régions du pays par la Diyanet. Il a ajouté que la plupart des bénéficiaires étaient des personnes défavorisées.

De leur côté, l'organisation caritative Tebessum et la Fondation Iraji ont abattu 600 vaches, et la viande a été distribuée dans l'est de l'Ouganda.

"Nous avons abattu 600 vaches ; notre objectif est d'atteindre les populations vulnérables, y compris les réfugiés, les orphelins et les familles défavorisées," a expliqué Uthman Mukiibi, directeur de la Fondation Iraji, à TRT Afrika.

Un fort esprit d'hospitalité

Il a ajouté qu'en plus de distribuer de la viande, des colis de l'Aïd contenant des denrées alimentaires telles que du riz, du sucre, de l'huile de cuisson, ainsi que des vêtements, ont été offerts aux personnes dans le besoin pour célébrer l'Aïd.

Abubakar Byango, directeur de l'organisation de développement et de charité Byango, a indiqué à TRT qu'avec le soutien de l'organisation turque Keskul, ils avaient abattu 350 vaches, ainsi que 850 moutons, et distribué la viande aux personnes nécessiteuses dans l'est de l'Ouganda.

De nombreux bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour la générosité de la communauté turque.

Des initiatives similaires ont été menées dans d'autres pays africains, notamment en Somalie, en Tanzanie, au Kenya et au Nigeria.

Cela intervient alors que les liens entre la Turquie et les pays africains continuent de se renforcer dans divers domaines, y compris les activités humanitaires.

L'ambassadeur de Turquie en Ouganda, Fatih Ak, a signalé qu'au-delà de la nourriture, ce geste apporte également un message de bonté et de solidarité qui transcende les frontières.

"Nous, le peuple turc, connu pour notre fort esprit d'hospitalité, prenons une grande joie à partager, en particulier pendant les fêtes de l'Aïd al-Adha et de l'Aïd al-Fitr," a fait savoir l'ambassadeur Ak à TRT Afrika.

Il a ajouté que ce geste est un modèle humanitaire enraciné dans la foi islamique et qu'il souligne les valeurs universelles d'empathie.

Pendant l'Aïd al-Adha, les musulmans abattent des animaux (généralement des moutons, des chèvres ou des bovins) pour commémorer l'histoire du prophète Ibrahim et sa volonté de sacrifier son fils Ismaël en acte d'obéissance à Dieu.

Impact économique

Selon les enseignements islamiques, alors que le prophète Ibrahim s'apprêtait à sacrifier son fils, Dieu a fourni un bélier à sacrifier à la place.

Les musulmans du monde entier célèbrent l'Aïd al-Adha en sacrifiant des animaux, en partageant la viande avec leur famille, leurs amis et les personnes dans le besoin, et en profitant de l'occasion pour réfléchir aux valeurs de foi, d'obéissance et de générosité.

Le sacrifice est également un rappel de l'importance de mettre en pratique sa foi et ses valeurs, et de partager ses bénédictions avec les autres.

"Notre soutien continu à l'Ouganda reflète un engagement profond envers les valeurs humanitaires et l'amitié interculturelle. Ce n'est pas seulement un don ; c'est un geste de fraternité," a ajouté l'ambassadeur Ak.

"Ce qui rend ce geste encore plus significatif, c'est que les dons proviennent des éleveurs de bétail ougandais. Cela crée un impact économique précieux pour les agriculteurs locaux, les aidant à développer leurs activités," a-t-il noté.