La Turquie ambitionne de dépasser les deux milliards de dollars d'exportations vers la Syrie voisine, grâce à la signature d'un nouvel accord de partenariat global, a annoncé mercredi Celal Kadooglu, président du conseil d'administration syrien de l'Assemblée des exportateurs turcs (TIM), dans un communiqué.
Cet accord a été conclu avec les chambres de commerce de Damas et d'Alep, lors d'une rencontre entre le conseil d'administration syrien de la TIM et une délégation du ministère syrien de l'Économie et de l'Industrie.
L'objectif de cette réunion était de discuter des relations commerciales et des investissements entre la Turquie et la Syrie.
« Notre ministère s'efforce de remplacer l'accord de libre-échange entre la Turquie et la Syrie, qui n'a pas été appliqué depuis 2011 [début de la guerre civile], par un accord beaucoup plus complet », a déclaré Celal Kadooglu.
Selon lui, les exportations turques vers la Syrie ont enregistré une hausse de 49,3 %, atteignant plus de 1,2 milliard de dollars au cours des sept premiers mois de l'année.
« Nous prévoyons que les exportations turques vers la Syrie dépasseront les 2 milliards de dollars d'ici la fin de l'année », a-t-il ajouté.
Kadooglu a également souligné que le secteur céréalier restait en tête des importations syriennes, mais que les secteurs des produits chimiques, aquatiques et animaux, ainsi que celui des produits électriques et électroniques, montraient une activité significative.
« Nous participerons à la 62e Foire internationale de Damas, qui se tiendra du 27 août au 5 septembre, avec notre stand turc. Nous sommes convaincus que cet événement offrira des opportunités d'investissement mutuel », a-t-il conclu.