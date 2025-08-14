La Turquie ambitionne de dépasser les deux milliards de dollars d'exportations vers la Syrie voisine, grâce à la signature d'un nouvel accord de partenariat global, a annoncé mercredi Celal Kadooglu, président du conseil d'administration syrien de l'Assemblée des exportateurs turcs (TIM), dans un communiqué.

Cet accord a été conclu avec les chambres de commerce de Damas et d'Alep, lors d'une rencontre entre le conseil d'administration syrien de la TIM et une délégation du ministère syrien de l'Économie et de l'Industrie.

L'objectif de cette réunion était de discuter des relations commerciales et des investissements entre la Turquie et la Syrie.

« Notre ministère s'efforce de remplacer l'accord de libre-échange entre la Turquie et la Syrie, qui n'a pas été appliqué depuis 2011 [début de la guerre civile], par un accord beaucoup plus complet », a déclaré Celal Kadooglu.