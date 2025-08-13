Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a critiqué le rôle d'Israël dans les récents conflits à Sweida, en Syrie, soulignant les préoccupations de la Turquie concernant les ingérences extérieures dans les affaires syriennes.
« L'un des principaux acteurs derrière ce sombre tableau (des événements de Sweida) s'est avéré être Israël », a déclaré Fidan lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad Hassan al Shaibani, à Ankara mercredi.
Il a également souligné la vision de la Turquie pour une Syrie post-conflit, notant : « La nouvelle Syrie devrait être une Syrie où tous les peuples, croyances et cultures sont préservés et peuvent vivre ensemble. En tant que Turquie, nous faisons nos recommandations dans ce sens. »
Fidan a averti qu'Ankara observe des développements qu'elle ne peut plus tolérer. « Les membres terroristes des YPG ne sont pas partis de Syrie ; ils ne devraient pas penser que nous ne voyons pas cela », a-t-il déclaré.
Le ministre a appelé les YPG à mettre immédiatement fin à leur menace envers la Turquie et la région, les exhortant, ainsi que leurs recrues étrangères, à quitter le territoire syrien sans délai.
Le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad al Shaibani, a mis en lumière les interventions étrangères en Syrie, décrivant certaines comme « directes et visant à affaiblir l'État syrien et à créer une division fragile ».
Efforts de sécurité
Il a également affirmé que la communauté druze reste une partie intégrante de la société syrienne, rejetant les affirmations israéliennes suggérant le contraire.
« Il n'y a aucune intention de les exclure (la communauté druze) de quelque manière que ce soit », a-t-il déclaré.
« Ce qui s'est passé à Sweida a été instigué par Israël pour semer la discorde sectaire dans la région », a-t-il ajouté.
« Nous partageons de nombreux intérêts et menaces communs avec la Turquie, et mettons en garde contre le soutien au chaos en Syrie », a-t-il ajouté.
Al Shaibani a déclaré qu'il considérait la « Conférence de Hasakah », organisée par les composantes du nord-est de la Syrie, comme une violation de l'accord signé le 10 mars avec l'organisation terroriste YPG.
Le 10 mars, la présidence syrienne a annoncé la signature d'un accord pour l'intégration des Forces démocratiques syriennes (FDS) dans les institutions de l'État, réaffirmant l'unité territoriale du pays et rejetant toute tentative de division.
Les FDS sont dominées par le groupe terroriste YPG, la branche syrienne du PKK, considéré comme une organisation terroriste.
Le gouvernement syrien a intensifié ses efforts de sécurité depuis l'éviction de Bachar al-Assad l'année dernière, après 24 ans au pouvoir.
Assad, leader de la Syrie pendant près de 25 ans, s'est enfui en Russie en décembre, mettant fin au régime du Parti Baath, au pouvoir depuis 1963.
Une nouvelle administration de transition dirigée par le président Ahmad al Sharaa a été formée en janvier.