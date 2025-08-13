Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a critiqué le rôle d'Israël dans les récents conflits à Sweida, en Syrie, soulignant les préoccupations de la Turquie concernant les ingérences extérieures dans les affaires syriennes.

« L'un des principaux acteurs derrière ce sombre tableau (des événements de Sweida) s'est avéré être Israël », a déclaré Fidan lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad Hassan al Shaibani, à Ankara mercredi.

Il a également souligné la vision de la Turquie pour une Syrie post-conflit, notant : « La nouvelle Syrie devrait être une Syrie où tous les peuples, croyances et cultures sont préservés et peuvent vivre ensemble. En tant que Turquie, nous faisons nos recommandations dans ce sens. »

Fidan a averti qu'Ankara observe des développements qu'elle ne peut plus tolérer. « Les membres terroristes des YPG ne sont pas partis de Syrie ; ils ne devraient pas penser que nous ne voyons pas cela », a-t-il déclaré.

Le ministre a appelé les YPG à mettre immédiatement fin à leur menace envers la Turquie et la région, les exhortant, ainsi que leurs recrues étrangères, à quitter le territoire syrien sans délai.

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad al Shaibani, a mis en lumière les interventions étrangères en Syrie, décrivant certaines comme « directes et visant à affaiblir l'État syrien et à créer une division fragile ».

Efforts de sécurité

Il a également affirmé que la communauté druze reste une partie intégrante de la société syrienne, rejetant les affirmations israéliennes suggérant le contraire.