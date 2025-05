Par Na'eem Jeenah, chercheur à l'Institut Mapungubwe de réflexion stratégique

L'ambassadeur Ebrahim Rasool et moi-même nous connaissons depuis longtemps. Au début des années 1980, nous étions tous deux impliqués dans le même mouvement anti-apartheid.

Vendredi, j'ai organisé un séminaire en ligne à l'Institut Mapungubwe pour la réflexion stratégique (MISTRA) afin d'examiner ce que les politiques de la nouvelle administration américaine signifient ou signifieront au cours des quatre prochaines années pour le continent africain dans son ensemble et en particulier pour l'Afrique du Sud.

Le thème choisi était la nouvelle administration américaine et son impact sur l'Afrique, la région de l'Afrique australe et naturellement l'Afrique du Sud.

L'ambassadeur Rasool était un choix évident à inviter comme orateur principal.

Il est aux États-Unis depuis près de deux mois et, avant cela, il y a passé quatre ans en tant qu'ambassadeur à Washington.

Rasool est bien informé sur la politique américaine et, comme il est sud-africain, il comprend naturellement les priorités des relations entre les États-Unis et l'Afrique du Sud.

Quatre autres intervenants ont également été invités à réfléchir sur le même type de questions au cours de ce webinaire de deux heures.

Les fausses déclarations de Trump sur l'Afrique du Sud

Dans sa présentation d'ouverture, l'ambassadeur Rasool a tenu à souligner à quel point la relation entre les États-Unis et l'Afrique du Sud est cruciale.

Les États-Unis sont l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud.

Il a estimé que l'Afrique du Sud ne devait pas adopter une approche antagoniste à l'égard des États-Unis malgré l'ordre exécutif que le président Donald Trump a signé contre l'Afrique du Sud.

En ce qui concerne notre commerce, il a en outre souligné que, si 80 % de ce que la Chine importe d'Afrique du Sud sont des matières premières, les États-Unis importent 70 % des produits manufacturés sud-africains

Lors de la séance de questions, il a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il pensait que l'administration Trump avait adopté une position aussi ferme à l'égard de l'Afrique du Sud.

L'ordre exécutif émis par Donald Trump mentionnait deux choses.

La première était, comme Trump lui-même l'a dit plus tard, “Il se passe des choses terriblement mauvaises en Afrique du Sud”.

Toutefois, le décret stipulait qu'un certain groupe de personnes ou certaines catégories de personnes étaient victimes de discrimination, et il en a parlé séparément en faisant référence à une loi qui, selon lui, a faussement entraîné la prise de contrôle de fermes par le gouvernement, entre autres choses.

L'Afrique du Sud contre Israël

Il faisait référence à la loi sur l'expropriation, signée par le président Cyril Ramaphosa en janvier de cette année, mais qui n'a pas encore été mise en œuvre. Par conséquent, aucune propriété n'a été confisquée. C'était la première raison invoquée dans le décret.

La deuxième raison était l'affaire opposant l'Afrique du Sud à Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ), dans laquelle Pretoria accuse Tel-Aviv d'avoir commis un génocide à Gaza.

En répondant à cette question, l'ambassadeur Rassool a expliqué à son auditoire, essentiellement sud-africain, le fonctionnement de la nouvelle administration américaine.

Il a souligné qu'au cours des prochaines années, les États-Unis connaîtront un changement démographique qui fera que seulement 48 % de la population sera blanche et que l'administration Trump s'est positionnée comme le défenseur des Blancs.

Il a ajouté que bien qu'il s'agisse d'une question nationale, l'administration Trump a également projeté ce type de posture au niveau mondial.

Par exemple, le vice-président JD Vance vante les vertus du parti d'extrême droite raciste et anti-immigration (AfD) en Allemagne et de l'homme politique britannique de droite Nigel Farage.

L'administration Trump a une attitude similaire à l'égard des Blancs en Afrique du Sud, comme si elle était le défenseur des Blancs dans le monde entier.

La réponse disproportionnée de l'Amérique

L'ambassadeur a tenté de préciser que ce à quoi nous assistons est une sorte d'état d'esprit de suprématie blanche.

C'est ce point précis qui a ensuite été repris par Breitbart, un site web américain de droite, qui a ainsi ignoré tout le reste de ses propos.

L'article de Breitbart a été rédigé par Joel Pollak, un commentateur politique conservateur américain né en Afrique du Sud, qui fait campagne pour devenir le prochain ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud !

Pollak a essentiellement repris la partie concernant les changements démographiques aux États-Unis et la volonté de l'administration Trump d'être le défenseur des Blancs.

Et c'est cet article que le secrétaire d'État Marco Rubio a lu et utilisé comme base pour un tweet dans lequel il a déclaré l'ambassadeur sud-africain Ebrahim Rassool persona non grata !

L'Afrique du Sud n'est pas "anti-américaine"

C'est une démarche diplomatique très étrange que de dire, sur cette base, qu'un ambassadeur a insulté les États-Unis ou leur président.

On aurait pu s'attendre à ce que la première option soit une démarche ou une tentative de discussion entre les deux ministres des affaires étrangères sur ce qu'a fait l'ambassadeur.

Au lieu de cela, ils sont allés jusqu'au bout et ont déclaré l'ambassadeur Rasool persona non grata, un traitement habituellement réservé à un diplomate qui se livre à des activités d'espionnage ou de filature.

Naturellement, nous avons tous été très surpris d'apprendre, quelques heures seulement après ce webinaire, que le secrétaire d'État des États-Unis avait pris cette mesure extrême à l'encontre de notre ambassadeur. C'était tout à fait surprenant !

L'ambassadeur a été franc et direct, mais nous ne pensions pas qu'il avait dit quoi que ce soit dans le webinaire qui justifiait une réponse aussi sévère.

L'ambassadeur Rasool a déjà servi aux États-Unis.

Je ne pense pas que quiconque, qu'il soit sud-africain ou américain, ayant interagi avec lui à ce stade, le considérerait comme anti-américain.

Ironiquement, il a été critiqué pour avoir été trop gentil envers les États-Unis juste après son intervention ici, notamment pour avoir exhorté les Sud-Africains à s'abstenir de réagir négativement au décret de Trump. Il n'a aucun sentiment anti-américain.

Il a été nommé là-bas spécifiquement parce qu'il avait le devoir de renforcer les liens entre les deux nations dans une période très éprouvante et, en fin de compte, de présenter l'Afrique du Sud et lui-même comme étant très amicaux envers les États-Unis.

Notre président ne nommerait pas un ambassadeur à Washington s'il pensait qu'il était anti-américain.

Toute cette crise fabriquée se résume en fin de compte à ce que l'Afrique du Sud poursuive Israël devant la Cour internationale de justice.

Il y a maintenant deux aspects à cela :

Le premier est la détermination de l'administration Trump à protéger et à défendre Israël à tout prix.

Pas de retour en arrière dans l'affaire du génocide devant la CIJ

L'affaire opposant l'Afrique du Sud à Israël devant la Cour internationale de justice la met en porte-à-faux avec les États-Unis.

Deuxièmement, l'administration Trump a fait savoir qu'elle n'appréciait ni ne respectait les institutions internationales ou le droit international. En d'autres termes, avec son approche, la loi de la jungle régirait virtuellement les affaires internationales.

En ce qui concerne la CIJ, l'Afrique du Sud réaffirme qu'elle agit sur la base de principes - pour faire respecter le droit international et que, en tant que communauté mondiale, nous ne pouvons pas tolérer que le droit international soit bafoué comme Israël continue de le faire à Gaza.

L'Afrique du Sud ne reculera pas sur ce point. Le gouvernement sud-africain estime également, et à juste titre, que notre constitution nous oblige à promouvoir les valeurs de justice et de droits de l'homme au niveau mondial, et c'est ce que nous faisons.

En outre, du point de vue des relations internationales réalistes, le type de soutien mondial que l'Afrique du Sud a reçu pour l'affaire de la CIJ - principalement de la part de nations du Sud - signifie que, même si elle le souhaitait, il serait impossible pour l'Afrique du Sud de se retirer de l'affaire à ce stade. Cela n'arrivera donc pas.

L'Afrique du Sud ne cherche pas à se mettre à dos les États-Unis. Elle souhaite gérer les choses de manière diplomatique dans le cadre des paramètres établis par le président Cyril Ramaphosa dans son discours sur l'état de la nation, lorsqu'il a déclaré que le pays ne se laisserait pas intimider et qu'il mènerait ses relations internationales avec dignité et intégrité.

L'auteur, Na'eem Jeenah, est chercheur principal à l'Institut Mapungubwe de réflexion stratégique (MISTRA).

