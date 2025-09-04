AFRIQUE
Tunis proteste auprès de Paris après la mort d’un Tunisien tué par la police française
La Tunisie a convoqué le chargé d’affaires de l’ambassade de France à Tunis et a qualifié l’incident de "meurtre injustifié", selon le ministère des Affaires étrangères.
Les présidents français Emmanuel Macro et tunisien Kaïs Saïed / TRT Afrika Français
4 septembre 2025

La Tunisie a adressé mercredi soir une protestation à la France après la mort d’un ressortissant tunisien tué par la police française à Marseille.

“À la suite de la mort d’Abdelkader Dhibi le 2 septembre 2025 à Marseille, et sur instruction du président de la République, le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger a convoqué, dans l’après-midi du 3 septembre, le chargé d’affaires de l’ambassade de France à Tunis — en l’absence de l’ambassadeur français, qui se trouvait à l’étranger — pour lui transmettre une protestation ferme contre ce meurtre commis par la police française”, a indiqué le ministère tunisien des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur la plateforme sociale Facebook, basée aux États-Unis.

“Le secrétaire d’État a demandé au chargé d’affaires français d’informer les autorités de son pays que la Tunisie considère cet incident comme un meurtre injustifié et attend de la France qu’elle mène rapidement et avec fermeté l’enquête afin d’établir les responsabilités”, ajoute le communiqué.

Dhibi, qui était armé de deux couteaux et d’une matraque, a été abattu par la police après avoir ignoré leurs avertissements de déposer ses armes.

Il aurait semé la panique et blessé cinq personnes après avoir été expulsé d’un hôtel pour loyers impayés.

SOURCE DE L'INFORMATION:AA
