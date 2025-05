Le Rwanda a accepté d'autoriser les troupes déployées par la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) pour combattre les rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo à quitter la ville de Goma, tenue par les rebelles, en passant par son territoire pour se rendre en Tanzanie, ont déclaré trois sources diplomatiques vendredi.

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), qui compte 16 membres, a déclaré à la mi-mars qu'elle avait mis fin au mandat et qu'elle entamerait un retrait progressif de sa force, connue sous le nom de SAMIDRC, du Congo.

Les trois diplomates, qui ont connaissance des négociations en cours entre le Rwanda et la SADC, ont confirmé que le Rwanda avait accepté une demande de passage par voie terrestre des troupes de la force.

TRT Global - RDC : La SADC met fin à sa mission militaire et annonce un retrait progressif Les appels se sont multipliés en Afrique du Sud pour que les soldats encore présents en RDC soient retirés, des rapports indiquant qu'ils sont confinés dans leur base par les rebelles du M23. 🔗

Deux des diplomates ont ajouté qu'ils avaient été informés que les armes de la force régionale seraient scellées pour des raisons de sécurité, mais qu'elles quitteraient le territoire rwandais avec les troupes.

La SADC et les porte-parole des gouvernements congolais et rwandais n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

Retrait de la SAMIDRC

Le général Rudzani Maphwanya, chef de la force de défense nationale sud-africaine, a déclaré jeudi à la South African Broadcasting Corporation qu'une équipe technique se trouvait en Tanzanie pour régler les derniers détails du retrait des troupes.

La SAMIDRC a été déployée en décembre 2023 pour aider Kinshasa à lutter contre les groupes rebelles dans les régions frontalières orientales du Congo ravagées par la guerre.

TRT Global - La RDC "prend acte" des résolutions du sommet conjoint EAC-SADC Pour Kinshasa, cette décision marque une avancée décisive vers la fin de toute présence militaire non autorisée, notamment celle des troupes rwandaises (RDF) et de leurs supplétifs du M23. 🔗

Le groupe rebelle M23 s'est emparé des deux plus grandes villes de l'est du Congo depuis janvier, dans le cadre d'une escalade d'un conflit de longue durée, enraciné dans le débordement au Congo du génocide rwandais de 1994 et dans la lutte pour le contrôle des vastes ressources minérales du Congo.