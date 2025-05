Selon la présidence sud-africaine, les nouveaux tarifs douaniers imposés par les États-Unis soulignent la nécessité de négocier un nouvel accord commercial bilatéral avec Washington pour garantir une certitude commerciale à long terme.

Le président américain Donald Trump a révélé mercredi des droits de douane réciproques globaux sur la plupart des biens importés aux États-Unis.

Les droits de douane unilatéraux et punitifs

Trump a imposé un taux de 30 % à l'Afrique du Sud.

"Les tarifs douaniers affirment l'urgence de négocier un nouvel accord commercial bilatéral et mutuellement bénéfique avec les États-Unis, en tant qu'étape essentielle pour garantir une certitude commerciale à long terme", a déclaré la présidence dans un communiqué jeudi.

Les derniers droits de douane s'ajoutent aux 25 % imposés à tous les véhicules et pièces détachées importés aux États-Unis, qui entreront en vigueur à partir de jeudi.

Les exportations sud-africaines de véhicules et de pièces détachées vers les États-Unis sont estimées à plus de 2 milliards de dollars et pourraient être fortement touchées par les droits de douane.

"L'Afrique du Sud reste attachée à des relations commerciales mutuellement bénéfiques avec les États-Unis, mais les droits de douane unilatéraux et punitifs sont préoccupants et constituent un obstacle au commerce et à la prospérité partagée", a ajouté le bureau du président.

