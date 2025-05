Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé la nomination de l'ancien vice-ministre des Finances, Mcebisi Jonas, en tant qu'envoyé spécial du pays auprès des États-Unis.

Cette nomination intervient quelques semaines après que l'ancien ambassadeur sud-africain, Ebrahim Rasool, a été expulsé des États-Unis à la suite d'un différend avec le gouvernement de Donald Trump.

« J'annonce par la présente la nomination de M. Mcebisi Jonas en tant qu'envoyé spécial auprès des États-Unis d'Amérique, servant comme représentant officiel du président et du gouvernement de la République d'Afrique du Sud », a déclaré le bureau de Ramaphosa dans un communiqué.

TRT Global - Pretoria juge ‘’regrettable’’ l'expulsion de son ambassadeur aux États-Unis Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a déclaré l'ambassadeur d'Afrique du Sud aux États-Unis ‘’persona non grata’’, estimant qu'il ‘’nourrit les tensions raciales’’. 🔗

Jonas a occupé le poste de vice-ministre des Finances de l'Afrique du Sud de mai 2014 à mars 2017.

Hubert Jonas est également reconnu pour son rôle clé dans l'établissement des structures de l'ANC et du SACP dans la province du Cap-Oriental après l'apartheid, ainsi que pour sa contribution à la formation de la nouvelle administration provinciale en 1994.

« En tant qu'ancien vice-ministre des Finances de l'Afrique du Sud, Jonas apporte une vaste expérience gouvernementale à son nouveau rôle diplomatique... Cette nomination souligne sa carrière distinguée et son engagement continu à promouvoir les intérêts nationaux et économiques de l'Afrique du Sud », a affirmé Ramaphosa.

Le gouvernement affirme également qu'il reste engagé à construire une relation mutuellement bénéfique avec les États-Unis d'Amérique.

« Depuis des décennies, l'Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique entretiennent une relation historique et stratégique».

“Dans l'intérêt de notre pays, de notre région et du reste de notre continent, je reste déterminé à reconstruire et à maintenir cette relation pour de nombreuses décennies sur la base du respect mutuel, de la reconnaissance de la souveraineté de chacun et des bénéfices pour nos peuples respectifs”, ajoute le communiqué.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp