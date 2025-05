Le président turc Recep Tayyip Erdogan a eu des entretiens téléphoniques avec des dirigeants mondiaux pour discuter des questions régionales et mondiales, tout en présentant ses vœux à l'occasion de l'Aïd.

Lors d'un appel téléphonique dimanche avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, Erdogan a déclaré qu'Ankara continuerait à collaborer avec Alger pour mettre fin aux attaques israéliennes en cours en Palestine et garantir l'établissement d'un cessez-le-feu.

La Turquie poursuivra ses efforts pour renforcer les relations entre les deux nations à travers des mesures à prendre et des visites à organiser, a-t-il ajouté, selon la Direction de la communication de la Turquie.

Erdogan a également eu un entretien séparé avec Gurbanguly Berdimuhammedov, le leader national du peuple turkmène et président du Conseil du peuple du Turkménistan.

Il a souligné que les efforts se poursuivront pour faire progresser la coopération entre la Turquie et le Turkménistan dans tous les domaines. L'appel a également abordé des questions régionales et mondiales.

Enjeux mondiaux et relations bilatérales

Plus tard dans la journée, Erdogan a également eu un entretien téléphonique avec le président indonésien Prabowo Subianto, au cours duquel les deux dirigeants ont discuté des questions régionales et mondiales ainsi que des relations bilatérales.

« Le président Erdogan a déclaré lors de l'appel que les relations entre la Turquie et l'Indonésie se sont développées dans une direction encourageante, et que cette progression se poursuivra grâce à des visites mutuelles et des mesures visant à renforcer la coopération », a indiqué la Direction de la communication.

Erdogan s'est également entretenu avec son homologue ouzbek, Shavkat Mirziyoyev, au cours duquel il a salué la solidité du partenariat stratégique global entre l'Ouzbékistan et la Turquie comme étant « encourageante ».

Il a ajouté que la coopération bilatérale continuera de s'intensifier dans la période à venir.

Fidan se rend à Washington pour des entretiens de haut niveau

Erdogan a également eu un appel téléphonique avec son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev, soulignant que les efforts se poursuivront pour faire progresser la coopération stratégique de haut niveau entre la Turquie et le Kazakhstan.

Lors d'un autre appel, Erdogan a assuré que la Turquie et le Kirghizistan continueront à renforcer leur coopération dans tous les domaines, en s'adressant à son homologue kirghiz Sadyr Japarov.

Défendre la cause légitime de la Palestine.

La guerre incessante d'Israël contre Gaza en Palestine est restée au centre des discussions du président avec les dirigeants mondiaux.

En s'entretenant avec le Sultan d'Oman, Haitham bin Tariq Al Said, « le président Erdogan a déclaré que l'Aïd a été accueilli avec tristesse en raison des atrocités israéliennes à Gaza, et a souligné que la Turquie continuera de se tenir solidaire de la Palestine sur toutes les plateformes », a indiqué la Direction de la communication.

Lors d'un autre appel téléphonique avec le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif, Erdogan a souligné que la Turquie ne laissera pas Gaza seule et continuera de défendre la cause légitime de la Palestine.

S'adressant également au Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, Erdogan a insisté sur l'importance de s'unir contre l'agression israélienne et d'intensifier les efforts pour un cessez-le-feu durable et la paix face à la crise humanitaire qui s'aggrave en Palestine.

Le président turc a présenté ses vœux de l'Aïd à tous les dirigeants.

