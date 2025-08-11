Un séisme de magnitude 6,1 a frappé Sindirgi, dans l'ouest de la Türkiye, dimanche, selon l'agence turque de gestion des catastrophes (AFAD).

La secousse a été ressentie dans plusieurs villes de l'ouest du pays, notamment à Istanbul et dans la destination touristique d'Izmir. Aucun décès n'a été signalé.

Environ dix bâtiments se sont effondrés à Sindirgi, l'épicentre du séisme, y compris un immeuble de trois étages situé au centre-ville, a annoncé le maire Serkan Sak dans les médias locaux turcs.

« Six personnes vivaient dans cet immeuble de trois étages. Quatre ont été extraites des décombres », a-t-il déclaré, ajoutant que les efforts pour secourir les deux autres étaient en cours.

« Des bâtiments et des mosquées ont été détruits, mais nous n'avons aucun rapport faisant état de pertes humaines », a-t-il ajouté.