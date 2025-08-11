TURQUIE
Un séisme de magnitude 6,1 frappe l'ouest de la Turquie
Aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent, selon le ministre de l'Intérieur, mais plusieurs bâtiments se sont effondrés.
Séisme de magnitude 6,1 dans l'ouest de la Turquie / AA
11 août 2025

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé Sindirgi, dans l'ouest de la Türkiye, dimanche, selon l'agence turque de gestion des catastrophes (AFAD).

La secousse a été ressentie dans plusieurs villes de l'ouest du pays, notamment à Istanbul et dans la destination touristique d'Izmir. Aucun décès n'a été signalé.

Environ dix bâtiments se sont effondrés à Sindirgi, l'épicentre du séisme, y compris un immeuble de trois étages situé au centre-ville, a annoncé le maire Serkan Sak dans les médias locaux turcs.

« Six personnes vivaient dans cet immeuble de trois étages. Quatre ont été extraites des décombres », a-t-il déclaré, ajoutant que les efforts pour secourir les deux autres étaient en cours.

« Des bâtiments et des mosquées ont été détruits, mais nous n'avons aucun rapport faisant état de pertes humaines », a-t-il ajouté.

Le séisme s'est produit à 16h53 GMT, avec des répliques allant de 3,5 à 4,6 de magnitude, selon l'AFAD.

La Turquie est traversée par plusieurs failles géologiques, qui ont déjà provoqué des catastrophes dans le passé.

En février 2023, deux séismes dans le sud-ouest ont causé la mort d'au moins 53 000 personnes et dévasté Antakya, site de l'ancienne ville d'Antioche.

Au début du mois de juillet, une secousse de magnitude 5,8 dans la même région a fait un mort et blessé 69 personnes.

