Par Zeynep Conkar
Dans la région déchirée par la guerre du Darfour au Soudan, la ville d'El-Fasher reste le dernier bastion contrôlé par le gouvernement dans le Nord-Darfour et l'épicentre d'une catastrophe humanitaire qui s'aggrave.
Après plus d'une année de siège par les Forces de Soutien Rapide (RSF), les 740 000 habitants de la ville manquent de temps, de nourriture et d'options. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) affirme qu'il n'a pas pu livrer de nourriture à El-Fasher depuis plus d'un an, les combattants des RSF ayant assiégé la ville pendant près de 16 mois.
Selon Leni Kinzli, responsable des communications et porte-parole du PAM au Soudan, tout le monde à El-Fasher, sans exception, souffre de la faim. Ce qui a commencé en avril 2023 comme une guerre civile entre les RSF et les Forces Armées Soudanaises (FAS) s'est transformé en une campagne de destruction massive à travers le Darfour.
En avril de cette année, les combattants des RSF ont encerclé Al-Fasher, renforçant leur blocus après que des groupes armés locaux ont déclaré leur soutien aux FAS. Le résultat a été dévastateur : un effondrement total des systèmes alimentaires dans la ville, où les habitants survivent désormais avec de la nourriture pour animaux et ce qui reste sur les marchés. Avec toutes les routes bloquées, les agences humanitaires n'ont pas pu livrer des vivres et des fournitures vitales.
« Nous avons averti que les familles piégées à Al-Fasher risquent la famine. Les familles recourent à des mesures extrêmes comme manger des résidus alimentaires pour survivre », déclare Kinzli à TRT World. Le PAM, l'une des principales agences fournissant de l'aide dans la région, n'a pas été en mesure d'envoyer une assistance alimentaire par la route depuis plus d'un an.
« Le PAM continue de fournir un soutien en espèces numériques à 250 000 personnes dans la ville, leur permettant d'acheter ce qu'elles peuvent encore trouver sur les marchés, mais cela est loin de répondre aux besoins massifs de la ville assiégée », ajoute-t-il.
Consommer de la nourriture pour animaux
Eric Perdison, directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Est et du Sud, partage cette inquiétude. « Tout le monde lutte quotidiennement pour survivre », dit-il. Le coût des produits essentiels comme le blé a grimpé de près de 460 % au-dessus des moyennes nationales. Avec des denrées alimentaires devenues inabordables ou simplement indisponibles, les habitants recourent à des moyens désespérés, consommant de la nourriture pour animaux, ramassant des restes ou restant plusieurs jours sans manger.
« Les mécanismes d'adaptation des populations sont complètement épuisés après plus de deux ans de guerre. Sans un accès immédiat et soutenu, des vies seront perdues », avertit Perdison. Des activistes locaux ont commencé à signaler des décès dus à la famine dans la ville.
La famine a été particulièrement dévastatrice pour les plus vulnérables d'El-Fasher, les enfants. Rien qu'au premier semestre 2025, au moins 239 enfants sont morts de causes liées à la faim, selon le Réseau des Médecins Soudanais. Les groupes d'aide avertissent que ce chiffre pourrait augmenter si l'accès à la ville reste interdit.
Des enfants comme Sondos, huit ans, ont été contraints de fuir à la recherche de nourriture. « À Al-Fashir, il y avait beaucoup de bombardements et de faim. Seulement la faim et les bombes. C'est pourquoi nous sommes partis », a-t-elle confié au PAM.
La famine, le niveau le plus élevé d'insécurité alimentaire, survient lorsque la faim extrême entraîne des décès généralisés, des pénuries sévères et une malnutrition aiguë chez les enfants, surveillée par la Classification Intégrée de la Sécurité Alimentaire (IPC).
Des enfants « réduits à la peau et aux os »
En juin 2025, le Soudan figure parmi les rares pays en situation de famine. Confirmée pour la première fois en août 2024 au camp de Zamzam, elle s'est étendue à 10 zones, avec 17 autres à risque imminent.
Sondos et sa famille ont survécu pendant des semaines avec uniquement du millet avant de fuir vers Tawila, où ils reçoivent désormais une aide du PAM. L'UNICEF signale que la malnutrition est répandue à l'échelle nationale, laissant de nombreux enfants « réduits à la peau et aux os ».
Mais même cette aide est menacée à moins que le PAM ne reçoive un soutien massif. « Nous avons un besoin urgent de garanties de passage sécurisé vers El-Fasher pour livrer des vivres et des fournitures nutritionnelles vitales. Nous avons également besoin que les donateurs intensifient leur soutien financier, car les ressources actuelles ne suffisent pas à répondre à l'ampleur croissante de cette crise », explique Kinzli.
Il faut 645 millions de dollars pour les six prochains mois afin de poursuivre les opérations, ajoute-t-il. Au cours des deux dernières décennies, El-Fasher a absorbé des vagues de personnes déplacées fuyant les milices Janjawid, dont beaucoup combattent aujourd'hui sous la bannière des RSF.
Des garanties de passage sécurisé
Plus récemment, de nouveaux déplacés sont venus après que les RSF ont envahi le camp de Zamzam voisin, abritant plus de 500 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Beaucoup de ceux qui ont cherché refuge dans la ville se retrouvent à nouveau piégés.
« Le principal défi est qu'El-Fasher est assiégée et que les combats actifs se poursuivent. La ville est coupée de l'accès humanitaire, laissant la population restante sans autre choix que de survivre avec les maigres ressources disponibles. »
Alors que l'accès à la nourriture s'est effondré, les habitants survivent avec de l'ambaz, un sous-produit fabriqué à partir de résidus de cacahuètes, de sésame ou de graines de tournesol pressées. Autrefois destiné à nourrir le bétail, il est maintenant consommé par les humains par désespoir. Certaines familles tentent de cultiver de petites quantités de nourriture dans leurs abris, mais ces efforts sont loin de suffire pour survivre.
Les infrastructures civiles ont également été attaquées. En juin, un convoi conjoint du PAM et de l'UNICEF transportant des vivres et des fournitures nutritionnelles pour El-Fasher a été attaqué, tuant au moins cinq travailleurs humanitaires et détruisant les fournitures.
Malgré l'obtention d'une autorisation de la Commission soudanaise d'aide humanitaire pour envoyer des convois à El-Fasher, le PAM affirme que les RSF n'ont pas répondu aux appels pour une pause humanitaire. « Le PAM est prêt avec des camions pleins d'aide alimentaire à envoyer à Al-Fashir », déclare Corinne Fleischer, directrice de la chaîne d'approvisionnement et de la livraison du PAM. « Nous avons un besoin urgent de garanties de passage sécurisé. »
En raison des fermetures de routes et des perturbations des chaînes d'approvisionnement, certaines familles dans les camps de l'est du Soudan ne reçoivent plus rien. Alors que le siège se prolonge et que la famine s'aggrave, les appels à l'aide restent sans réponse.