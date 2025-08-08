Par Zeynep Conkar

Dans la région déchirée par la guerre du Darfour au Soudan, la ville d'El-Fasher reste le dernier bastion contrôlé par le gouvernement dans le Nord-Darfour et l'épicentre d'une catastrophe humanitaire qui s'aggrave.

Après plus d'une année de siège par les Forces de Soutien Rapide (RSF), les 740 000 habitants de la ville manquent de temps, de nourriture et d'options. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) affirme qu'il n'a pas pu livrer de nourriture à El-Fasher depuis plus d'un an, les combattants des RSF ayant assiégé la ville pendant près de 16 mois.

Selon Leni Kinzli, responsable des communications et porte-parole du PAM au Soudan, tout le monde à El-Fasher, sans exception, souffre de la faim. Ce qui a commencé en avril 2023 comme une guerre civile entre les RSF et les Forces Armées Soudanaises (FAS) s'est transformé en une campagne de destruction massive à travers le Darfour.

En avril de cette année, les combattants des RSF ont encerclé Al-Fasher, renforçant leur blocus après que des groupes armés locaux ont déclaré leur soutien aux FAS. Le résultat a été dévastateur : un effondrement total des systèmes alimentaires dans la ville, où les habitants survivent désormais avec de la nourriture pour animaux et ce qui reste sur les marchés. Avec toutes les routes bloquées, les agences humanitaires n'ont pas pu livrer des vivres et des fournitures vitales.

« Nous avons averti que les familles piégées à Al-Fasher risquent la famine. Les familles recourent à des mesures extrêmes comme manger des résidus alimentaires pour survivre », déclare Kinzli à TRT World. Le PAM, l'une des principales agences fournissant de l'aide dans la région, n'a pas été en mesure d'envoyer une assistance alimentaire par la route depuis plus d'un an.

« Le PAM continue de fournir un soutien en espèces numériques à 250 000 personnes dans la ville, leur permettant d'acheter ce qu'elles peuvent encore trouver sur les marchés, mais cela est loin de répondre aux besoins massifs de la ville assiégée », ajoute-t-il.

Consommer de la nourriture pour animaux

Eric Perdison, directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Est et du Sud, partage cette inquiétude. « Tout le monde lutte quotidiennement pour survivre », dit-il. Le coût des produits essentiels comme le blé a grimpé de près de 460 % au-dessus des moyennes nationales. Avec des denrées alimentaires devenues inabordables ou simplement indisponibles, les habitants recourent à des moyens désespérés, consommant de la nourriture pour animaux, ramassant des restes ou restant plusieurs jours sans manger.

« Les mécanismes d'adaptation des populations sont complètement épuisés après plus de deux ans de guerre. Sans un accès immédiat et soutenu, des vies seront perdues », avertit Perdison. Des activistes locaux ont commencé à signaler des décès dus à la famine dans la ville.

La famine a été particulièrement dévastatrice pour les plus vulnérables d'El-Fasher, les enfants. Rien qu'au premier semestre 2025, au moins 239 enfants sont morts de causes liées à la faim, selon le Réseau des Médecins Soudanais. Les groupes d'aide avertissent que ce chiffre pourrait augmenter si l'accès à la ville reste interdit.

Des enfants comme Sondos, huit ans, ont été contraints de fuir à la recherche de nourriture. « À Al-Fashir, il y avait beaucoup de bombardements et de faim. Seulement la faim et les bombes. C'est pourquoi nous sommes partis », a-t-elle confié au PAM.

La famine, le niveau le plus élevé d'insécurité alimentaire, survient lorsque la faim extrême entraîne des décès généralisés, des pénuries sévères et une malnutrition aiguë chez les enfants, surveillée par la Classification Intégrée de la Sécurité Alimentaire (IPC).