La ferme potagère de Lungelo Kunene, dans son pays d'origine, l'Eswatini, dépérit sous le double coup d'une alimentation électrique irrégulière et d'une hausse vertigineuse des coûts de l'énergie.

Ses cultures ont besoin d'être arrosées régulièrement pour survivre, mais c'est un défi quotidien que de faire fonctionner son système d'irrigation, alors que la hausse des prix du diesel érode ses revenus.

"La saison dernière, j'ai perdu la moitié de ma récolte de tomates parce que je n'avais pas les moyens de payer le diesel nécessaire pour faire fonctionner la pompe à eau", raconte-t-elle à TRT Afrika.

Son histoire fait écho à celle des petites entreprises qui constituent l'épine dorsale de l'économie de ce pays enclavé d'Afrique australe.

Mkhanda Vilane, qui dirige un atelier textile à Manzini, a vu sa productivité et sa rentabilité diminuer en raison des fréquentes coupures de courant.

Les machines à coudre se taisent pendant les coupures de courant, laissant derrière elles des commandes inachevées et des délais de livraison non respectés.

"Nous perdons des heures de travail chaque fois qu'il y a un délestage", explique-t-il. "Il m'est arrivé à plusieurs reprises de ne pas respecter les délais de livraison et de perdre de l'argent".

Des solutions à long terme

Le programme CREATE, d'une durée de quatre ans, vise à permettre aux agriculteurs possédant de petites propriétés foncières, aux entreprises agroalimentaires et aux fabricants d'intégrer l'énergie solaire, le biogaz et d'autres technologies vertes dans leurs activités, afin de réduire les coûts et de renforcer la durabilité.

Pour ceux qui, comme Lungelo et Mkhanda, ont vu leurs bénéfices s'évaporer, le programme marque un tournant potentiel.

Derrière la mise en œuvre de ces solutions énergétiques se trouvent des alliés improbables : des planificateurs du ministère de la planification économique travaillant aux côtés d'experts du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et de Catalyse Eswatini, une organisation locale à but non lucratif qui transforme les plans en réalité.

L'objectif est de transformer l'espoir en kilowatts : les planificateurs du ministère dressent la carte de l'accès à l'énergie dans les salles de réunion, les techniciens de l'énergie transportent des kits solaires sur les chemins de terre ruraux et les financiers de Catalyse Eswatini élaborent des conditions de prêt que même les grands-mères peuvent comprendre.

Les femmes au premier plan

Le ministre de la planification économique et du développement de l'Eswatini, le Dr Tambo Gina, souligne l'alignement du projet sur les objectifs de développement mondiaux.

"L'objectif de ce partenariat avec l'UE est de permettre à nos petites entreprises de fonctionner de manière efficace et durable", a-t-il déclaré lors du lancement du projet à la mi-mars dans la capitale, Mbabane.

Le plan de développement durable prévoit qu'au moins 40 % des entreprises soutenues par l'Eswatini soient détenues ou gérées par des femmes.

"Les femmes entrepreneurs sont souvent confrontées à des obstacles plus importants en matière d'accès au financement et à la technologie", a constaté Henrik Franklin, représentant résident du PNUD, lors du lancement de CREATE.

"Ce projet contribuera à uniformiser les règles du jeu, ce qui leur permettra de développer leurs activités et de stimuler l'innovation".

Aujourd'hui, une nouvelle initiative financée par l'Union européenne (UE) vise à soulager non seulement Mkhanda et Lungelo, mais aussi des centaines de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à travers l'Eswatini.

La subvention de 880 000 dollars est destinée à aider les MPME à adopter des solutions énergétiques renouvelables et efficaces qui les aideront à surmonter les difficultés qui entravent leur croissance depuis des années.

Alile Nkosi, propriétaire d'une ferme avicole à Siteki, n'a jamais été aussi optimiste quant à l'avenir de son entreprise.

“Passer au chauffage solaire pour mes poulaillers réduirait considérablement les coûts", explique-t-elle à TRT Afrika.

"Mais l'investissement initial est trop élevé pour la plupart d'entre nous. Si ce programme aide au financement, cela changera la donne”, suggère-t-elle.

La poursuite d'objectifs communs

Franklin estime que pour que le projet fonctionne, "toutes les parties prenantes - entrepreneurs, institutions financières et décideurs politiques - doivent s'unir pour faire de cette vision une réalité".

Le principe est simple mais efficace. En réduisant leur dépendance à l'égard d'un réseau électrique instable et de générateurs diesel coûteux, les entreprises peuvent réinvestir les économies réalisées dans la croissance et la création d'emplois.

"Avec l'énergie solaire, je pourrais cultiver suffisamment pour nourrir ma famille et approvisionner le marché tout au long de l'année", explique Lungelo.

Pour l'entreprise de Mkhanda, les gains potentiels sont similaires. "Si nous pouvions passer à l'énergie solaire, cela signifierait une production régulière et davantage de commandes honorées à temps, ce qui se traduirait par des bénéfices réguliers. Je pourrais également embaucher davantage de travailleurs", plaide-t-il.

