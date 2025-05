Le Pakistan et l'Inde ont convenu d'un cessez-le-feu total et immédiat après plusieurs jours d'attaques meurtrières impliquant des avions de chasse, des missiles, des drones et de l'artillerie.

Cette annonce surprenante a été faite par le président américain Donald Trump, qui les a félicités d'avoir fait preuve de "bon sens".

Des responsables d'Islamabad et de New Delhi ont confirmé cette évolution quelques minutes après que Trump a publié l'annonce sur son réseau Truth Social samedi, alors que le conflit entre ces deux voisins dotés de l'arme nucléaire semblait s'intensifier vers une guerre totale.

"Après une longue nuit de discussions coordonnées par les États-Unis, je suis heureux d'annoncer que l'Inde et le Pakistan ont convenu d'un CESSEZ-LE-FEU TOTAL ET IMMÉDIAT. Félicitations aux deux pays pour avoir fait preuve de bon sens et d'une grande intelligence", a publié Trump.

Le secrétaire aux Affaires étrangères indien, Vikram Misri, a précisé que les deux parties allaient "cesser tous les tirs et actions militaires sur terre, dans les airs et en mer" à partir de 11h30 GMT.

Dans une déclaration sur X, le ministre des Affaires étrangères pakistanais, Ishaq Dar, a affirmé : "Le Pakistan et l'Inde ont convenu d'un cessez-le-feu avec effet immédiat. Le Pakistan a toujours œuvré pour la paix et la sécurité dans la région, sans compromettre sa souveraineté et son intégrité territoriale !"

‘Dégâts limités’

Une source gouvernementale indienne a indiqué que le cessez-le-feu avait été négocié de manière bilatérale.

"L'arrêt des tirs et des actions militaires entre l'Inde et le Pakistan a été directement convenu entre les deux pays", a signalé cette source à l'AFP sous couvert d'anonymat.

Le cessez-le-feu intervient après une journée marquée par des attaques pakistanaises sur des bases aériennes indiennes en réponse à ce qu'il considère comme des raids nocturnes sur son territoire.

Le commandant de l'armée de l'air indienne, Vyomika Singh, a déclaré lors d'un point de presse plus tôt samedi qu'il y avait eu "plusieurs attaques de missiles à grande vitesse" sur des bases aériennes, mais que les "dégâts aux équipements" étaient "limités".

Le Pakistan avait auparavant accusé l'Inde d'avoir ciblé trois de ses bases avec des missiles, dont une à Rawalpindi, à environ 10 kilomètres de la capitale, Islamabad.

Les autorités du Cachemire administré par le Pakistan ont indiqué que 11 civils avaient été tués par des bombardements indiens pendant la nuit.

Les affrontements entre les deux voisins sont les pires depuis des décennies et ont causé la mort de plus de 60 civils.