L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'UNICEF ont remis jeudi 1,1 million de doses de vaccins contre le choléra au gouvernement tchadien, a annoncé un responsable.
Ces vaccins devraient contribuer à freiner la propagation de la maladie dans ce pays d'Afrique centrale, alors que le nombre de décès continue d'augmenter.
L'épidémie de choléra, une infection bactérienne causée par la consommation d'eau ou d'aliments contaminés, a été déclarée le 13 juillet. Selon les statistiques publiées mercredi par les autorités sanitaires, elle a causé la mort de 75 personnes dans l'est du Tchad.
Mahamat Hamit Ahmat, Secrétaire général adjoint au ministère de la Santé publique et de la Prévention, a déclaré aux journalistes que ces vaccins aideront à lutter contre l'épidémie de choléra dans les provinces de Sila et Ouaddaï et à prévenir de nouveaux cas.
Ahmat a précisé qu'une campagne de vaccination sera menée du 2 au 8 septembre dans cinq districts sanitaires situés à l'est du pays.
Propagation rapide de la maladie
Le choléra s'est propagé dans plusieurs pays africains, notamment au Soudan, en Éthiopie et en République démocratique du Congo, aggravé par des inondations liées au changement climatique.
Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) et l'Organisation mondiale de la santé ont dévoilé mardi un plan continental de préparation et de réponse d'urgence au choléra pour la période de septembre 2025 à février 2026.
Les agences indiquent que ce modèle vise à mobiliser rapidement des ressources nationales pour financer les vaccins et les fournitures de gestion des cas afin de lutter contre les épidémies actuelles.
Cela permettra aux 54 États membres du continent de réduire de 90 % les décès dus au choléra et d'éradiquer la maladie dans au moins 20 pays d'ici 2030.