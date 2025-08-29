L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'UNICEF ont remis jeudi 1,1 million de doses de vaccins contre le choléra au gouvernement tchadien, a annoncé un responsable.

Ces vaccins devraient contribuer à freiner la propagation de la maladie dans ce pays d'Afrique centrale, alors que le nombre de décès continue d'augmenter.

L'épidémie de choléra, une infection bactérienne causée par la consommation d'eau ou d'aliments contaminés, a été déclarée le 13 juillet. Selon les statistiques publiées mercredi par les autorités sanitaires, elle a causé la mort de 75 personnes dans l'est du Tchad.

Mahamat Hamit Ahmat, Secrétaire général adjoint au ministère de la Santé publique et de la Prévention, a déclaré aux journalistes que ces vaccins aideront à lutter contre l'épidémie de choléra dans les provinces de Sila et Ouaddaï et à prévenir de nouveaux cas.

Ahmat a précisé qu'une campagne de vaccination sera menée du 2 au 8 septembre dans cinq districts sanitaires situés à l'est du pays.