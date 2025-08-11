Al Jazeera a annoncé l’assassinat de cinq de ses journalistes lors d’une frappe israélienne ciblée contre une tente abritant des reporters près de l’hôpital Al-Shifa, dans la ville de Gaza, dimanche soir.

Parmi les victimes figurent le correspondant Anas Al-Sharif, 28 ans, connu pour sa couverture du nord de Gaza, ainsi que Mohammed Qreiqeh et les caméramans Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal et Moamen Aliwa.

Selon Al Jazeera, l’attaque, qui a également coûté la vie à deux autres personnes, constitue “un nouvel assaut prémédité contre la liberté de la presse” et reflète “une volonté délibérée de réduire au silence les témoins du siège et de l’occupation de Gaza”.

L’entreprise médiatique a exhorté la communauté internationale à “mettre fin à ce génocide et à arrêter de cibler systématiquement des journalistes”.

Peu avant sa mort, Al-Sharif avait publié un message sur X décrivant des bombardements israéliens intenses, accompagné d’une vidéo où l’on entendait des explosions en arrière-plan.

Dans un texte rédigé avant sa mort, il affirmait n’avoir “jamais hésité à transmettre la vérité” malgré les pertes et la douleur, tout en exprimant ses regrets de ne pas pouvoir voir grandir ses enfants, Salah et Sham.

L’armée israélienne a justifié l’attaque en accusant Al-Sharif d’être à la tête d’une cellule du Hamas, affirmant détenir des “preuves irréfutables”.

Cependant, des défenseurs des droits humains, comme Mohammed Shehada de l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’Homme, ont dénoncé ces accusations comme étant sans fondement.