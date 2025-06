Le président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a approuvé vendredi une trêve humanitaire de sept jours dans la ville d'El-Fasher, capitale de l'État du Darfour-Nord, à l'ouest du Soudan.

Cette décision fait suite à un appel téléphonique du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, selon un communiqué du Conseil souverain.

Guterres a demandé la mise en œuvre d'une trêve d'une semaine dans la ville assiégée d'El-Fasher afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations dans le besoin.

Le communiqué précise que Burhan a accepté la trêve et a souligné l'importance de faire respecter les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU.

Le communiqué du Conseil souverain n'a pas précisé la date de début de la trêve.

Les Forces de soutien rapide (RSF) n'ont pas encore publié de commentaire à ce sujet.

Depuis le 10 mai 2024, de violents affrontements ont éclaté entre les forces de l'armée soudanaise et les RSF à El-Fasher, malgré les avertissements internationaux concernant les combats dans cette ville, un carrefour essentiel pour les opérations humanitaires dans les cinq États du Darfour.

Transition vers un régime civil

Par ailleurs, le Conseil souverain a salué la nomination de Kamel Idris au poste de Premier ministre, la qualifiant d'étape vers l'achèvement de la transition civile du pays.

Idris a prêté serment devant Burhan le 31 mai, à la suite d'un décret constitutionnel publié le 19 mai.

Politicien titulaire d'un doctorat en droit international de l'Institut de hautes études internationales et du développement de l'Université de Genève, en Suisse, Idris avait également été candidat à l'élection présidentielle de 2010.

Depuis mi-avril 2023, l'armée et les RSF se livrent une guerre qui a fait plus de 20 000 victimes et déplacé 14 millions de personnes, selon l'ONU et les autorités locales.

Cependant, des recherches menées par des universités américaines estiment le bilan à environ 130 000 morts.