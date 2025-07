Le président du Salvador, Nayib Bukele, a nié les accusations selon lesquelles Kilmar Abrego Garcia, un ancien résident des États-Unis, aurait été battu et soumis à des tortures psychologiques dans l'une des prisons de haute sécurité du pays.

Dans une publication sur la plateforme de réseaux sociaux X, Bukele a écrit qu'Abrego Garcia « n'a pas été torturé, ni perdu du poids », et a partagé des photos et une vidéo d'Abrego Garcia à l'intérieur d'une cellule de détention.

« S'il avait été torturé, privé de sommeil et affamé, pourquoi a-t-il l'air en si bonne santé sur toutes les photos ? » a écrit Bukele.

Les déclarations du président interviennent après qu'Abrego Garcia a détaillé ses allégations de mauvais traitements dans un dossier déposé mercredi devant un tribunal fédéral américain.

Il a affirmé qu'après avoir été expulsé par erreur vers le Salvador en mars par l'administration Trump, il avait été détenu dans la prison de haute sécurité CECOT du pays, où il aurait subi de graves passages à tabac, une privation de sommeil et des abus psychologiques.

Selon le dossier, Abrego Garcia a déclaré que lui et 20 autres détenus avaient été contraints de rester à genoux toute la nuit et battus s'ils tombaient. Il a également décrit avoir été confiné sur des lits métalliques sans matelas dans une cellule surpeuplée, sans fenêtres, avec des lumières allumées 24 heures sur 24 et un accès limité à l'hygiène.

Ses allégations reflètent celles d'autres détenus retenus dans le cadre de l'état d'urgence en cours au Salvador, au cours duquel plus de 1 % de la population du pays a été arrêtée dans le cadre d'une répression contre les gangs.

Abrego Garcia, qui vivait dans le Maryland, est devenu un cas emblématique pendant la répression de l'immigration menée par le président américain Donald Trump.

Les nouvelles allégations ont été ajoutées à une plainte déposée par son épouse devant un tribunal fédéral du Maryland après son expulsion.

L'administration Trump a demandé à un juge fédéral de rejeter la plainte, arguant que l'affaire est sans objet puisque Abrego Garcia a depuis été renvoyé aux États-Unis.