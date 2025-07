Le 9 juin, les forces israéliennes ont intercepté dans les eaux internationales le Madleen, un navire civil en route vers Gaza.

il faisait partie de la Freedom Flotilla Coalition et transportait de l'aide médicale ainsi que des militants pacifiques protestant contre le blocus israélien de Gaza.

Parmi eux se trouvait Greta Thunberg, qui a diffusé l'événement en direct, le qualifiant de « kidnapping ». La saisie du navire n'était pas seulement une violation des normes maritimes ; c'était un message.

Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), attaquer un navire civil dans les eaux internationales équivaut à un acte de piraterie.

Pourtant, il n'y a eu ni tollé diplomatique, ni réponse internationale.

Cette description de l'incident a néanmoins résonné bien au-delà du navire.

De plus en plus, les expressions de solidarité avec les Palestiniens, même non violentes, sont perçues non seulement comme controversées, mais aussi comme criminelles.

La protestation pacifique, l'aide humanitaire et même l'empathie publique envers les Palestiniens sont désormais confrontées à des mesures répressives.

La suppression de la protestation reflète une érosion plus large des normes internationales.

Ainsi, ce n'était pas seulement une attaque contre un navire. C'était une attaque contre la voix de la conscience. Dans un monde où une mission humanitaire pacifique est confrontée à la force militaire, où la résistance au génocide est punie, personne n'est en sécurité. Et personne ne peut rester sain d'esprit face à une telle horreur normalisée.

Gaza : un miroir, pas un mirage

Depuis le 7 octobre 2023, Gaza est devenue l'épicentre de l'une des atrocités les plus brutales et les plus documentées de l'histoire moderne.

Les bombardements israéliens ont tué plus de 60 000 Palestiniens, dont de nombreuses femmes et enfants.

Les infrastructures civiles, des hôpitaux aux écoles, ont été réduites en ruines.

Mais il ne s'agit pas seulement de Gaza. Il s'agit de la manière dont le monde répond ou échoue à répondre à la souffrance.

Cela reflète comment la morale sélective et la commodité politique supplantent les principes de justice.

Le blocus, les bombardements et maintenant le silence imposé à ceux qui tentent d'aider démontrent un désordre mondial plus large.

Gaza n'est pas une exception. C'est un miroir qui reflète l'hypocrisie de la communauté internationale.

Les gouvernements occidentaux qui se mobilisent rapidement pour l'Ukraine semblent silencieux lorsque des vies palestiniennes sont en jeu.

Ce double standard fracture l'ordre moral mondial, créant des hiérarchies sur la valeur des souffrances humaines.

Le discours mondial sur la souffrance palestinienne est particulièrement contraint. Les manifestations publiques en faveur des Palestiniens sont souvent perçues comme suspectes, voire subversives.

Les cas sont désormais trop familiers : une étudiante exprime son angoisse face aux bombardements de Gaza ; son visa est révoqué.

Lorsque des journalistes, universitaires ou militants tentent de s'exprimer, ils font face à l'ostracisme social ou à des représailles juridiques.

Des passagers du Madleen à l'universitaire turque Rumeysa Ozturk, récemment « kidnappée » dans la rue par des agents de l'État après avoir critiqué la complicité des États-Unis dans les crimes israéliens, les gouvernements traitent de plus en plus la clarté morale comme un danger politique.

Aucun de ces individus n'a été accusé de violence, ni même d'incitation à la violence. Leur erreur résidait dans l'expression d'une solidarité jugée inappropriée.

Ce n'est pas seulement un échec juridique.

C'est une blessure psychologique à notre conscience collective. Lorsque la vérité devient dangereuse et que le silence devient l'option la plus sûre, la justice n'est plus un pilier de l'ordre mondial. Elle devient une performance, réservée à ceux jugés dignes.

Et ce que ce miroir révèle est terrifiant pour nous tous.

Le coût psychologique d'assister à ces événements est profond. Être témoin de souffrances massives tout en étant sommé de garder le silence crée une dissonance dangereuse.

Dans un tel climat, la clarté morale n'est pas bienvenue, elle est punie. Annulations de visas, suspensions d'emploi, censure publique : telles sont les réponses courantes à la dissidence.

Nous ne sommes pas seulement témoins de crimes de guerre ; nous subissons un effondrement des concepts mêmes qui nous unissent en tant qu'êtres humains. Le génocide en cours à Gaza ne tue pas seulement des corps ; il blesse notre esprit collectif. Il déstabilise notre foi en la vérité, la justice et l'empathie. Et dans un monde où l'injustice est réprimée par le silence ou la répression, la raison elle-même est en danger.

La conscience mondiale a créé une hiérarchie dangereuse entre les vies qui comptent, les souffrances qui méritent d'être pleurées et les voix qui méritent d'être entendues.

Il ne s'agit pas seulement des limites de la liberté d'expression. Il s'agit de savoir qui peut faire son deuil, qui peut s'intégrer et qui doit constamment prouver son droit à être entendu.

Judith Butler a demandé un jour : Quelles vies sont dignes de deuil ?

Gaza nous oblige à nous demander : Qui peut rendre public son deuil ?

Paralysie émotionnelle à l’ère de l’horreur

On associe souvent la violence à des actes physiques, comme les bombes, les balles, les frontières. Mais une autre forme de violence est en jeu : la violence psychologique.

La violence du silence, celle d’assister à une horreur indicible et de s’entendre dire que c’est « compliqué ». La violence de s’exprimer et d’être humilié, isolé ou puni pour cela.

À une époque où la vérité elle-même est politisée, nombre d’entre nous ressentent une dissonance cognitive, un sentiment d’impuissance, voire une paralysie émotionnelle.

Quel effet cela a-t-il sur la psyché humaine de voir des bébés retirés des décombres, des hôpitaux réduits en cendres, des journalistes tués un par un, et d’entendre encore les dirigeants mondiaux parler du « droit d’Israël à se défendre » tout en niant aux Palestiniens le droit d’exister ?

L'impact psychologique d'être témoin d'un génocide en temps réel, tout en étant impuissant à l'empêcher, constitue une forme de traumatisme mondial. Il fracture non seulement les communautés, mais aussi les individus.

De nombreux citoyens du monde se sentent impuissants, désespérés, voire émotionnellement engourdis. Cet engourdissement n'est pas dû à un manque d'empathie, résultat d'une exposition prolongée à un deuil non traité et à une désorientation morale.

De telles horreurs créent un fossé moral intenable.

Si nous laissons ce détachement se consolider, nous risquons de perdre non seulement notre sens de la justice, mais aussi notre humanité même.

Comment les mêmes démocraties libérales, défenseuses des droits de l'homme, peuvent-elles permettre un effacement aussi flagrant du droit international et des principes moraux ?

La réponse est d'une simplicité effrayante : les intérêts géopolitiques ont pris le pas sur la dignité humaine.

Il en résulte un monde où l'empathie est instrumentalisée et la vérité filtrée à travers le prisme du pouvoir. Cela nous conduit au bord de l'effondrement émotionnel.

Et pourtant, détourner le regard n'est pas une option. Car dès l'instant où nous cessons de voir, de nommer, d'être témoins, c'est le moment où l'humanité commence à mourir.

Capture morale : le prix du silence

L'absence d'empathie en temps de guerre n'a rien de particulièrement nouveau, historiquement parlant.

Ce qui est peut-être plus révélateur aujourd'hui, c'est la rapidité avec laquelle même l'apparence d'expression empathique est contrôlée, disciplinée, voire totalement supprimée.

Certains disent : « Je ne peux pas regarder, c'est trop.» Mais détourner le regard est un luxe que les habitants de Gaza ne peuvent pas se permettre. Ils vivent ce que nous craignons de voir.

De plus, témoigner ne signifie pas être supprimé ou passif. Un monde qui refuse de demander des comptes aux auteurs de crimes à Gaza normalise les injustices mêmes qu'il prétend combattre ailleurs, mettant ainsi tout le monde en danger.

La menace n'est peut-être pas physique. Mais l'érosion du droit international porte directement atteinte à la dignité des personnes bien au-delà des zones de conflit.

Lorsque l'expression morale est criminalisée, la justice devient le privilège des puissants.

Lorsque la solidarité est punie, la vérité devient dangereuse.

Si nous laissons la Palestine devenir le cimetière de la responsabilité, nous creusons aussi notre propre tombe. Ignorer un génocide n'entraîne pas seulement la mort d'autrui.

C'est la déliquescence du monde dans lequel nous vivons tous. Et dans un tel monde, personne n'est véritablement en sécurité.

On nous dit de rester calmes, raisonnables, d'attendre. Mais quel est le prix de la retenue émotionnelle face à un massacre ?

Ressentir profondément, pleurer, rager. Ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des signes que nous sommes encore humains. Notre santé mentale réside dans notre refus d'accepter l'inacceptable.

Les expressions de chagrin, les critiques politiques ou la conscience historique sont réduites à une malveillance présumée. Il est interdit d'éprouver certaines émotions, du moins pas publiquement.

Pourtant, parler d'empathie en ces termes, c'est déjà risquer de paraître sentimental.

L'empathie, prise au sérieux, est une méthode, une manière d'appréhender le conflit qui refuse de le réduire à l'abstraction. Ce qu'elle exige est plus difficile : la ré-humanisation de ceux que le récit dominant rend illisibles.

« Nous avons été kidnappés », a déclaré Thunberg, non seulement en référence au navire, mais à une captivité morale plus vaste.

C'était un avertissement. Dans un monde qui punit la voix de la conscience, nous sommes tous pris en otage par l'indifférence, la peur et une morale sélective.

Tant que les Palestiniens ne seront pas opprimés, aucun d'entre nous ne sera libre, a déclaré Nelson Mandela dans cette phrase célèbre.

Tant que Gaza ne sera pas en sécurité, aucun d'entre nous ne sera en sécurité.

Et tant que nous ne parlerons pas, ne crierons pas et n'agirons pas contre ce silence brutal, aucun d'entre nous ne restera sain d'esprit.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.