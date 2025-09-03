Les capacités navales de la Turquie sont sur le point de surpasser celles du porte-avions français Charles de Gaulle grâce à son nouveau Porte-Avions National, a rapporté le quotidien français Le Figaro.

Un article publié mardi a cité l'annonce officielle du président turc Recep Tayyip Erdogan concernant le projet de Porte-Avions National, faite la semaine dernière lors de TEKNOFEST, le plus grand festival mondial de l'aviation, de l'aérospatiale et de la technologie.

Qualifiant ce projet de « colossal », Le Figaro a écrit : « Le Porte-Avions National, qui mesurera 285 mètres de long, 72 mètres de large et aura un déplacement de plus de 60 000 tonnes, surpassera clairement le porte-avions français Charles de Gaulle (261 mètres de long, 42 500 tonnes), le fleuron de la Méditerranée », ajoutant que la Turquie vise à marquer fortement la défense maritime avec ce nouveau projet.

Le porte-avions, MUGEM (acronyme turc pour Porte-Avions National), devrait être lancé entre 2027 et 2028 et entrer en service d'ici 2030, transportant des avions de chasse et des drones de combat avancés (UCAV).

Il s'agira du premier porte-avions conçu et construit localement par la Turquie, marquant une étape majeure dans les capacités navales du pays, selon le média.

La Turquie rejoint le « club exclusif » des porte-avions

Le projet MUGEM vise à renforcer la présence navale de la Turquie en Méditerranée et sur la scène maritime mondiale.