Les capacités navales de la Turquie sont sur le point de surpasser celles du porte-avions français Charles de Gaulle grâce à son nouveau Porte-Avions National, a rapporté le quotidien français Le Figaro.
Un article publié mardi a cité l'annonce officielle du président turc Recep Tayyip Erdogan concernant le projet de Porte-Avions National, faite la semaine dernière lors de TEKNOFEST, le plus grand festival mondial de l'aviation, de l'aérospatiale et de la technologie.
Qualifiant ce projet de « colossal », Le Figaro a écrit : « Le Porte-Avions National, qui mesurera 285 mètres de long, 72 mètres de large et aura un déplacement de plus de 60 000 tonnes, surpassera clairement le porte-avions français Charles de Gaulle (261 mètres de long, 42 500 tonnes), le fleuron de la Méditerranée », ajoutant que la Turquie vise à marquer fortement la défense maritime avec ce nouveau projet.
Le porte-avions, MUGEM (acronyme turc pour Porte-Avions National), devrait être lancé entre 2027 et 2028 et entrer en service d'ici 2030, transportant des avions de chasse et des drones de combat avancés (UCAV).
Il s'agira du premier porte-avions conçu et construit localement par la Turquie, marquant une étape majeure dans les capacités navales du pays, selon le média.
La Turquie rejoint le « club exclusif » des porte-avions
Le projet MUGEM vise à renforcer la présence navale de la Turquie en Méditerranée et sur la scène maritime mondiale.
Citant les déclarations de l'ingénieur lieutenant Aykut Demirezen, Le Figaro a indiqué que le porte-avions pourra voyager entre la Turquie et New York sans ravitaillement, grâce à son design hydrodynamique avancé.
Les calculs montrent que la coque permettra de réduire la consommation de carburant d'environ 1,5 % et d'augmenter l'efficacité opérationnelle du navire, selon l'ingénieur.
Le porte-avions est conçu pour transporter environ 50 aéronefs, y compris des drones et des avions de chasse.
Contrairement aux porte-avions occidentaux, le MUGEM sera conçu dès le départ pour accueillir des drones tels que le KIZILELMA (un UCAV furtif, capable d'opérations sur porte-avions et propulsé par un moteur à réaction) et l'ANKA 3, un UCAV furtif de type aile volante.
Il pourra également accueillir le HURJET, un avion d'entraînement avancé supersonique et avion de combat léger turc, dont plus de 80 % des composants sont produits localement.
Cette source a également souligné les déclarations d'Erdogan à propos du projet, notant qu'il surpassera le TCG Anadolu, un navire d'assaut amphibie de 231 mètres de long capable de transporter des drones.
« Si le calendrier est respecté, » indique le médias français, « la Turquie rejoindra les rangs exclusifs des pays capables de développer des porte-avions de cette taille, comme les États-Unis, la Russie, la France et la Chine. »