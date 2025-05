La Tanzanie a confirmé ses premiers cas de variole, a déclaré lundi le ministère de la santé.

L'annonce a été faite par le ministre de la Santé, Jenista Mhagama, qui a précisé que deux personnes avaient été testées positives et recevaient des soins médicaux.

Cette confirmation intervient trois jours après la parution sur les réseaux sociaux d'une vidéo virale montrant deux personnes se disant infectées par la variole alors qu'elles étaient isolées dans le district d'Ilala, à Dar es Salaam.

Patients en quarantaine

Selon Mhagama, le ministère de la santé a reçu les premiers rapports de cas suspects le 7 mars par le biais de ses systèmes de surveillance des maladies.

Les personnes suspectées présentaient des symptômes tels que des éruptions cutanées sur le visage, les mains, les pieds et d'autres parties du corps, ainsi que de la fièvre, des maux de tête, des maux de gorge et des douleurs musculaires et dorsales, symptômes qui correspondent à ceux de la variole.

Mhagama a assuré le public que les patients recevaient un traitement approprié et qu'ils étaient isolés pour éviter la propagation du virus.

Elle a ajouté que les experts de la santé surveillaient de près la situation et recherchaient les contacts afin d'empêcher toute nouvelle transmission.

Directives du gouvernement

"Le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour maîtriser la situation. Nous appelons le public à rester calme, à suivre les directives sanitaires et à signaler tout cas suspect à l'établissement de santé le plus proche", a-t-elle ajouté.

C'est la première fois que le virus mpox est détecté en Tanzanie.

Le ministère de la santé a exhorté les citoyens à maintenir une bonne hygiène et à éviter tout contact inutile avec les personnes infectées afin d'endiguer d'éventuelles épidémies.

Les autorités sanitaires devraient continuer à fournir des mises à jour au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

