Nicolas Maduro a condamné les attaques israéliennes contre l'Iran et a exprimé sa solidarité avec Téhéran.

S'exprimant à la télévision d'État VTV, Nicolas Maduro a critiqué les attaques d'envergure menées par Israël contre les sites nucléaires iraniens et les centres de commandement militaire dans plusieurs villes.

Lire aussi: La Turquie qualifie les frappes israéliennes contre l'Iran "d'agression barbare" menaçant la paix

Le dirigeant vénézuélien a affirmé la solidarité de son pays avec l'Iran, la Palestine, la Syrie, le Liban, le Yémen et tous les peuples musulmans et arabes.

Nicolas Maduro a également critiqué le silence international face aux attaques génocidaires d'Israël contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, et a appelé à mettre fin aux actions du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu.

Il a affirmé qu'Israël est été armé et financé avec de l'argent, des avions et des missiles "pour tuer des milliers d'enfants, de femmes, d'hommes et de personnes âgées".