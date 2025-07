Les autorités maliennes vendent de l'or provenant d'une importante mine saisie le mois dernier à l'entreprise canadienne Barrick, dans le but de relancer les opérations, ont indiqué des sources officielles à l'AFP jeudi.

Un tribunal a statué en juin que la mine de Loulo-Gounkoto, située dans l'ouest du pays et l'un des plus grands complexes aurifères au monde, serait gérée pendant six mois par un administrateur nommé par le gouvernement, au lieu de l'entreprise basée à Toronto.

Aucune activité minière n'avait eu lieu à Loulo-Gounkoto depuis janvier, lorsque les autorités maliennes ont saisi environ trois tonnes d'or des réserves de la mine.

Le nouvel administrateur vend une partie des stocks d'or pour financer la reprise des opérations, a déclaré une source du ministère de l'Économie à l'AFP.

Le Mali cherche à renforcer son contrôle sur ses ressources naturelles

Le gouvernement malien et Barrick sont en désaccord alors que Bamako tente d'affirmer un contrôle accru sur ses richesses, notamment en augmentant les redevances imposées aux entreprises minières étrangères.

Les autorités maliennes accusent Barrick de ne pas avoir payé des centaines de millions de dollars en taxes.

Une source au ministère des Mines a indiqué à l'AFP que la vente d'or fait partie des efforts du nouvel administrateur pour résoudre des problèmes financiers, notamment les arriérés de salaires.

Les sources n'ont pas précisé la quantité d'or vendue.

Arbitrage

Barrick détient une participation de 80 % dans le complexe de Loulo-Gounkoto, tandis que l'État malien en possède le reste.

« Bien que les filiales de Barrick restent les propriétaires légaux de la mine, le contrôle opérationnel a été transféré à un administrateur externe », a confirmé Barrick le mois dernier à la suite de la décision de justice.

L'entreprise a indiqué qu'un arbitrage avait été engagé auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, un organe d'arbitrage de la Banque mondiale.

Un complexe aurifère vieux de deux décennies

Loulo-Gounkoto, situé dans l'ouest du Mali près de la frontière avec le Sénégal, a été ouvert il y a deux décennies et la première production d'or souterrain a eu lieu en 2011.

Selon la publication spécialisée Mining Technology, la mine a contribué à hauteur d'environ 1 milliard de dollars à l'économie malienne en 2023.