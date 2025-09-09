L'armée malienne a annoncé avoir mené des frappes aériennes dans la région occidentale de Kayes, riche en or, après que des terroristes ont pris des mesures pour imposer un blocus sur les importations de carburant à destination de Bamako, la capitale de ce pays enclavé d'Afrique de l'Ouest.

Ces opérations représentent la dernière tentative du gouvernement malien pour réduire la pression croissante exercée par les groupes terroristes.

Un porte-parole autoproclamé d'un des groupes terroristes a annoncé le blocus et déclaré que les déplacements des habitants des villes occidentales de Kayes et Nioro, proches des frontières avec le Sénégal et la Mauritanie, seraient également restreints.

Depuis cette annonce, les terroristes ont intercepté et vidé des camions-citernes dans la région, selon un habitant de Nioro interrogé par Reuters.

Frappes aériennes

Dans un communiqué publié lundi, l'armée a déclaré avoir mené des opérations dans les villes de Diema et Nioro.