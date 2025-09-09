AFRIQUE
Mali : frappes aériennes anti-terroristes contre un blocus des importations de carburant
Lundi, l'armée malienne a déclaré avoir mené des frappes aériennes dans la région aurifère de Kayes, à l'ouest, après que des terroristes ont pris des mesures pour imposer un blocus sur les importations de carburant dans le pays.
Le Mali est confronté à une menace terroriste persistante ces dernières années. / Photo : Reuters
9 septembre 2025

L'armée malienne a annoncé avoir mené des frappes aériennes dans la région occidentale de Kayes, riche en or, après que des terroristes ont pris des mesures pour imposer un blocus sur les importations de carburant à destination de Bamako, la capitale de ce pays enclavé d'Afrique de l'Ouest.

Ces opérations représentent la dernière tentative du gouvernement malien pour réduire la pression croissante exercée par les groupes terroristes.

Un porte-parole autoproclamé d'un des groupes terroristes a annoncé le blocus et déclaré que les déplacements des habitants des villes occidentales de Kayes et Nioro, proches des frontières avec le Sénégal et la Mauritanie, seraient également restreints.

Depuis cette annonce, les terroristes ont intercepté et vidé des camions-citernes dans la région, selon un habitant de Nioro interrogé par Reuters.

Frappes aériennes

Dans un communiqué publié lundi, l'armée a déclaré avoir mené des opérations dans les villes de Diema et Nioro.

S'exprimant à la télévision nationale dimanche soir, un colonel basé à Nioro a précisé que les opérations incluaient des frappes aériennes et que des soldats avaient également réussi à libérer des personnes prises en otage par les terroristes.

Certaines compagnies de transport ont suspendu leurs activités sur la route reliant Bamako à Dakar, la capitale sénégalaise, a déclaré un responsable du syndicat des transporteurs maliens à Reuters ce week-end, ajoutant que la route entre Bamako et la ville de Ségou, au sud, avait également été bloquée.

Vendredi, six chauffeurs de camion originaires du Sénégal voisin ont été enlevés par "un groupe terroriste" au Mali, selon un syndicat sénégalais des transporteurs. Ils ont été libérés le lendemain, a indiqué Daouda Lo, porte-parole du syndicat.

Intensification des attaques

Depuis mai, les terroristes ont attaqué des entreprises maliennes et étrangères à Kayes, notamment des usines de ciment, des raffineries de sucre et des mines.

Des sociétés minières multinationales, telles que Barrick Mining et B2Gold, opèrent dans cette région.

