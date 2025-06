Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré le président américain Donald Trump lors d’un dîner organisé par le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et son épouse, en l’honneur des dirigeants participant au sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’OTAN, ainsi que de leurs conjoints.

Erdogan et Trump ont discuté de questions régionales et mondiales ainsi que des relations bilatérales lors de leur rencontre pendant le sommet de l’OTAN à La Haye, selon l’agence Anadolu.

Le président turc a salué le cessez-le-feu entre Israël et l’Iran « obtenu grâce aux efforts du président américain Trump », tout en appelant à une paix durable, à la fin du génocide à Gaza et à un dialogue concernant la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

« Erdogan a souligné le fort potentiel de coopération avec les États-Unis dans les domaines de l’énergie, de l’investissement et de la défense, notant que le renforcement des relations pourrait aider à atteindre l’objectif de 100 milliards de dollars de commerce », a rapporté l’agence Anadolu.

Les deux dirigeants ont souligné l’importance de renforcer la capacité de dissuasion de l’OTAN en tant qu’alliés majeurs au sein de l’Alliance, selon le rapport.

Alors que le président Erdogan a remercié Trump pour avoir négocié la trêve entre l’Iran et Israël, il a également exprimé ses préoccupations concernant la crise en cours dans Gaza assiégée.

Qui accompagne Erdogan ?

Plus tôt mardi, Erdogan est arrivé aux Pays-Bas pour assister à un sommet de deux jours de l’OTAN à La Haye.

Le président turc a atterri à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam, où il a été accueilli par des responsables néerlandais, l’ambassadeur de Turquie auprès de l’OTAN Basat Ozturk et l’ambassadeur turc à La Haye Selcuk Unal.

Il s’est ensuite rendu à La Haye, où se tient le sommet.

La délégation comprenait aussi la Première Dame turque Emine Erdogan, le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, le ministre de la Défense nationale Yasar Guler, le chef de l’Organisation nationale du renseignement (MIT) Ibrahim Kalin, le directeur de la communication présidentielle Fahrettin Altun et Akif Cagatay Kilic, principal conseiller d’Erdogan en matière de politique étrangère et de sécurité.

Emine Erdogan accompagnait le leader turc lors du dîner organisé au Palais Royal.

Le président turc devrait tenir des réunions bilatérales avec plusieurs dirigeants mondiaux pendant le sommet, qui se concentrera sur les menaces stratégiques et les risques auxquels est confrontée la région euro-atlantique.

Le sommet de l’OTAN de deux jours doit se conclure mercredi.