Le fils du fondateur de Boko Haram aurait été arrêté au Tchad
Un jeune fils du fondateur de Boko Haram a été arrêté au Tchad, où il aurait dirigé une cellule terroriste, selon une source des services de renseignement et un ancien membre de Boko Haram.
Boko Haram sème la terreur autour du lac Tchad depuis une quinzaine d'années. / Photo : Reuters
il y a 15 heures

Mohammed Yusuf a été arrêté en compagnie de cinq autres membres présumés du groupe terroriste, fondé au Nigeria voisin quelques années avant sa naissance.

Son père, Mohammed Yusuf, est le fondateur de l'organisation terroriste.

Depuis environ 15 ans, Boko Haram sème la terreur dans la région du lac Tchad et a intensifié ses attaques audacieuses contre des villages et des bases militaires ces derniers mois.

La police tchadienne a confirmé l'arrestation de six membres de Boko Haram, mais n'a pas pu préciser si l'un d'eux était le fils du fondateur Mohammed Yusuf.

Un adolescent

Une source des services de renseignement nigérians dans la région du lac Tchad a déclaré à l'AFP ce week-end qu'ils avaient reçu un rapport concernant l'arrestation d'une cellule terroriste de six hommes au Tchad.

« L'équipe était dirigée par Yusuf, le plus jeune fils du défunt fondateur de Boko Haram », a indiqué la source.

Cependant, la source a précisé que la cellule appartenait à un groupe terroriste rival qui s'était séparé de Boko Haram en raison de divergences idéologiques.

La source a ajouté que Yusuf était encore un nourrisson lorsque son père a été tué en 2009 lors d'une répression militaire contre Boko Haram, qui avait fait environ 800 morts. Elle a estimé son âge à 18 ans.

« Bandits »

Des photos vues par l'AFP après les arrestations au Tchad montrent un jeune homme – ressemblant fortement à Yusuf – se tenant à côté d'hommes beaucoup plus âgés.

« Lui et son équipe ont été arrêtés par les forces de sécurité tchadiennes. Ils sont au nombre de six », a déclaré la source à l'AFP.

La police tchadienne a indiqué avoir arrêté des « bandits qui opèrent dans la ville... ils sont sans papiers, ce sont des membres de Boko Haram », a déclaré le porte-parole de la police, Paul Manga, à l'AFP depuis N'Djamena.

Il a précisé que la cellule avait été arrêtée « il y a quelques mois ».

Le centre nigérian de lutte contre le terrorisme et le service national de renseignement n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de l'AFP.

