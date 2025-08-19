Mohammed Yusuf a été arrêté en compagnie de cinq autres membres présumés du groupe terroriste, fondé au Nigeria voisin quelques années avant sa naissance.

Son père, Mohammed Yusuf, est le fondateur de l'organisation terroriste.

Depuis environ 15 ans, Boko Haram sème la terreur dans la région du lac Tchad et a intensifié ses attaques audacieuses contre des villages et des bases militaires ces derniers mois.

La police tchadienne a confirmé l'arrestation de six membres de Boko Haram, mais n'a pas pu préciser si l'un d'eux était le fils du fondateur Mohammed Yusuf.

Un adolescent

Une source des services de renseignement nigérians dans la région du lac Tchad a déclaré à l'AFP ce week-end qu'ils avaient reçu un rapport concernant l'arrestation d'une cellule terroriste de six hommes au Tchad.

« L'équipe était dirigée par Yusuf, le plus jeune fils du défunt fondateur de Boko Haram », a indiqué la source.

Cependant, la source a précisé que la cellule appartenait à un groupe terroriste rival qui s'était séparé de Boko Haram en raison de divergences idéologiques.