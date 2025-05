Lorsqu'ils sont en plein vol, les Tagus drones rassemblent à tous les autres appareils de même type fabriqués dans le monde et à certains d'entre eux peuvent même être pris pour des oiseaux quand ils sont à très hautes altitudes.

Mais une fois qu'on les tient entre les mains ou que l'on les voit de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit bien d'un appareil sans équipage télécommandé.

Le nom, ainsi que certains paramètres techniques et spécifiques inscrits sur les appareils, confirment pour leur part que ces drones sont fabriqués au Cameroun.

Et à Biyem-Assi Camtel, l'un des quartiers populaires de Yaoundé, où est située Tagus drones, ces appareils volants suscitent à la fois fierté et curiosité chaque fois que la start-up camerounaise les sort pour des tests ou pour des démonstrations.

Et c'est ainsi, depuis 4 ans, que Tagus Drone fabrique et vend ces appareils de technologies avancées et qui requièrent pour leur concepteur une science et un savoir-faire précis.

La fierté de suivre une tendance mondiale

Derrière ce projet qui fait aujourd'hui la fierté de toute une communauté, le rêve de Borel Taguia, un Camerounais de 30 qui au départ voulait simplement aider les forces de défense de son pays à renforcer son dispositif de surveillance afin de mieux repousser la menace terroriste.

La technologie des drones, qui se développe rapidement dans le monde entier, révolutionne de nombreux domaines, de la défense à l'agriculture, de la logistique à la santé.

En particulier, les véhicules aériens sans pilote (UAV) et les véhicules aériens sans pilote armés (UCAV) ont acquis une place essentielle dans les opérations de sécurité et de reconnaissance-surveillance.

Ces dernières années, la Turquie s'est distinguée parmi les pays qui investissent fortement dans ce domaine, attirant l'attention du monde entier avec ses systèmes de drones de haute technologie.

Cette tendance mondiale est devenue une source d'inspiration pour de nombreux jeunes Africains férus de technologie, comme Borel, qui souhaitent apporter leur contribution au développement de leur pays.

Un ingénieur du cru

L'inventeur était particulièrement préoccupé par les attaques de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun.

''Je me demandais quel pouvait être mon apport dans le soutien à l’armée camerounaise ? J’avais un rêve : fabriquer un engin volant à l’énergie solaire ; bien sûr, il fallait des ressources techniques et financières. J'ai participé à un concours appelé Graine d'ingénierie et j'ai été sélectionné parmi les 03 meilleurs projets du Cameroun. Cela m'a permis d'obtenir des financements pour la fabrication de mon premier prototype de drone. J'avais également reçu le soutien financier de mes parents. Après cette étape, j’ai soutenu mon mémoire en conception, obtenant la mention 'excellent' '', confie Borel Taguia à TRT Afrika.

C'est à l’École nationale supérieure polytechnique de Maroua au Cameroun que Borel décroche son diplôme en énergie renouvelable avec une moyenne de 18,05/20, moyenne qui lui a valu la mention dont il est encore si fier à ce jour.

Peu après, à 26 ans, l'ingénieur a pu obtenir un premier brevet d’invention.

Et après la sortie de la première génération de Tagus Drone, Borel a réussi à élargir son portefeuille d'investisseurs avec l'entrée d'autres partenaires disséminés aux quatre coins du monde.

Une approche multi-sectorielle

Ensemble, le directeur général et les partenaires vont au fil du temps développer des appareils qui répondent à des besoins civils du continent africain, dans les domaines tels que l’agriculture, la santé, la cinématographie, le transport, la cartographie, la photographie.

Cela a eu pour mérite de créer une économie non négligeable autour des drones de la start-up.

''Nous proposons des drones allant des drones professionnels au drone amateur, en passant par des drones semi-professionnels. Notre dernière sortie, par exemple, est le drone T24, conçu pour les enfants et tout pilote amateur qui aimerait apprendre à piloter. Ce drone coûte 25.000 FCFA. Nos prix sont des plus abordables. Ils varient entre 25 000 FCFA et 1 300 000 FCFA pour répondre à des besoins spécifiques dans les domaines précités. Sur 4 années cumulées, nous avons fait plus de 1,3 milliard de FCFA de chiffres d'affaires et chaque année, nous distribuons des dividendes à nos actionnaires,'' révèle Borel, l'air satisfait.

Lire aussi : Poba: "J'ai fait de mon handicap une force"

Même s'il existe de nos jours quantité de tutoriels et de vidéos expliquant comment fabriquer un drone, exposant par la même occasion les accessoires requis, sur le marché, ce sont les options et les fonctionnalités, de même que la taille ou le prix qui forcent le choix de la clientèle.

Pour le cas de Tagus Drone, cette clientèle est constituée d'acteurs du secteur privé et du secteur public au Cameroun et au-delà.

Tagus Drone, qui prend son envol, est l'histoire d'un jeune ingénieur qui a osé rêver grand et qui l'a concrétisé dans un pays d'Afrique centrale encore en pleine transition technologique.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp