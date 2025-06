Le président américain Donald Trump s'est attribué le mérite d'un accord de paix négocié à Washington DC entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en se plaignant de ne pas recevoir le prix Nobel de la paix pour ses efforts.

Les deux nations africaines en conflit ont déclaré dans un communiqué conjoint mercredi qu'elles avaient paraphé un accord visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, un accord qui sera officiellement signé dans la capitale américaine la semaine prochaine.

« C'est un grand jour pour l'Afrique et, franchement, un grand jour pour le monde ! » a affirmé Trump dans une publication sur Truth Social confirmant cette avancée.

Cependant, Trump s'est également plaint d'avoir été ignoré par le Comité Nobel norvégien pour son rôle de médiateur dans les conflits entre l'Inde et le Pakistan, ainsi qu'entre la Serbie et le Kosovo.

Il a également revendiqué le mérite d'avoir « maintenu la paix » entre l'Égypte et l'Éthiopie et d'avoir négocié les Accords d'Abraham, une série d'accords visant à normaliser les relations entre Israël et plusieurs nations arabes.

Trump avait fait campagne en se présentant comme un « faiseur de paix » qui utiliserait ses compétences en négociation pour mettre rapidement fin à la guerre en Ukraine et au génocide à Gaza, bien que ces conflits se poursuivent cinq mois après le début de son mandat.

Les responsables indiens ont nié qu'il ait joué un rôle dans le cessez-le-feu avec le Pakistan. Cependant, Islamabad a reconnu le rôle de Trump et l'a nommé pour le prix Nobel de la paix 2026.

Signature à Washington

Le président a indiqué que des responsables de la RDC et du Rwanda seraient à Washington lundi pour la signature de l'accord, bien que leur déclaration conjointe ait indiqué qu'ils signeraient le 27 juin.

L'est de la RDC, riche en ressources et frontalier du Rwanda, est en proie à la violence depuis trois décennies, avec une recrudescence depuis que le groupe armé rebelle M23 a repris ses offensives fin 2021.

L'accord qui s'appuie sur une déclaration de principes signée en avril a été conclu après trois jours de discussions entre les deux voisins à Washington, selon leur communiqué.

Trump a reçu plusieurs nominations au prix Nobel de la paix de la part de ses partisans et de législateurs loyaux au fil des ans.

Il n'a pas caché son irritation de ne pas avoir reçu cette prestigieuse distinction, évoquant ce sujet aussi récemment qu'en février lors d'une réunion dans le Bureau ovale avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le président Barack Obama avait remporté ce prix peu après son entrée en fonction en 2009, et Trump s'était plaint lors de sa campagne électorale de 2024 estimant que son prédécesseur démocrate ne méritait pas cet honneur.