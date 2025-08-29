La gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook, a intenté un procès contre l'administration Trump pour bloquer la tentative du président de la destituer, lançant ainsi une bataille juridique sans précédent qui pourrait mettre à l'épreuve l'indépendance politique de la banque centrale américaine.

Aucun président n'avait cherché à révoquer un gouverneur de la Fed en 112 ans d'existence de l'institution, jusqu'à ce que Donald Trump publie une lettre sur son compte Truth Social tard lundi soir, déclarant que Lisa Cook était renvoyée.

Trump a affirmé que la raison était des accusations selon lesquelles Cook aurait commis une fraude hypothécaire en 2021, avant de rejoindre le conseil d'administration de la Fed.

Cook n'a été accusée d'aucun crime. Les experts juridiques soulignent qu'une telle révocation nécessiterait normalement une procédure régulière, permettant à Cook de répondre aux accusations.

La Cour suprême a déjà indiqué que les présidents ne peuvent pas révoquer des responsables de la Fed pour des désaccords politiques, mais qu'ils peuvent le faire "pour cause", généralement en cas de faute ou de négligence dans l'exercice des fonctions.

La question de savoir si l'action de Trump répond à ce critère sera probablement tranchée par les tribunaux.

Trump contre la Fed

Le président a à plusieurs reprises critiqué le président de la Fed, Jerome Powell, ainsi que d'autres décideurs pour ne pas avoir abaissé les taux d'intérêt plus rapidement.