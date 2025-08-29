INTERNATIONAL
La gouverneure de la Réserve fédérale poursuit l'administration Trump pour avoir tenté de la limoger
Lisa Cook défie la décision de Trump de la retirer du conseil de la Réserve fédérale dans une affaire qui pourrait façonner l'indépendance de la banque centrale.
Cook n'a été accusée d'aucun crime. / AP
29 août 2025

La gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook, a intenté un procès contre l'administration Trump pour bloquer la tentative du président de la destituer, lançant ainsi une bataille juridique sans précédent qui pourrait mettre à l'épreuve l'indépendance politique de la banque centrale américaine.

Aucun président n'avait cherché à révoquer un gouverneur de la Fed en 112 ans d'existence de l'institution, jusqu'à ce que Donald Trump publie une lettre sur son compte Truth Social tard lundi soir, déclarant que Lisa Cook était renvoyée.

Trump a affirmé que la raison était des accusations selon lesquelles Cook aurait commis une fraude hypothécaire en 2021, avant de rejoindre le conseil d'administration de la Fed.

Cook n'a été accusée d'aucun crime. Les experts juridiques soulignent qu'une telle révocation nécessiterait normalement une procédure régulière, permettant à Cook de répondre aux accusations.

La Cour suprême a déjà indiqué que les présidents ne peuvent pas révoquer des responsables de la Fed pour des désaccords politiques, mais qu'ils peuvent le faire "pour cause", généralement en cas de faute ou de négligence dans l'exercice des fonctions.

La question de savoir si l'action de Trump répond à ce critère sera probablement tranchée par les tribunaux.

Trump contre la Fed

Le président a à plusieurs reprises critiqué le président de la Fed, Jerome Powell, ainsi que d'autres décideurs pour ne pas avoir abaissé les taux d'intérêt plus rapidement.

Le taux directeur à court terme de la banque centrale est actuellement de 4,3 %, après avoir été réduit d'un point de pourcentage complet à la fin de l'année dernière.

Powell a indiqué la semaine dernière qu'une nouvelle baisse pourrait être envisagée lors de la prochaine réunion de la Fed les 16 et 17 septembre.

Les critiques estiment que la Maison-Blanche utilise les accusations contre Cook comme prétexte pour libérer un siège au conseil d'administration et y placer un fidèle de Trump, qui soutiendrait sa volonté de réduire plus rapidement les taux d'intérêt.

Trump a déclaré qu'il ne nommerait à la Fed que des personnes favorables à des coûts d'emprunt plus bas.

Cette affaire pourrait avoir des implications considérables.

Les experts juridiques notent que révoquer un gouverneur en exercice sans procédure régulière pourrait saper l'autonomie de la Fed, considérée depuis longtemps comme un pilier de la stabilité économique des États-Unis.

La plainte de Cook soutient que l'action de Trump viole à la fois la loi fédérale et les protections constitutionnelles des agences indépendantes.

Une décision judiciaire devrait établir un précédent sur l'étendue du contrôle que les présidents peuvent exercer sur la Réserve fédérale.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT World and Agencies
