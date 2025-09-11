AFRIQUE
Afrique du Sud : Les hommes désormais autorisés à adopter le nom de famille de leurs épouses
La justice a tranché après avoir été saisie par deux époux : L'un s'était vu refuser la possibilité de prendre le nom de famille de son épouse, tandis que l'autre n'avait pas obtenu l'autorisation de joindre son patronyme à celui de sa femme.
Un mariage traditionnel zoulou en Afrique du Sud. / Other
11 septembre 2025

La plus haute cour d'Afrique du Sud a statué que les hommes peuvent désormais adopter le nom de famille de leur épouse, une décision saluée comme plaçant les hommes et les femmes sur un pied d'égalité juridique dans le cadre du mariage.

La Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle une section de la loi sur l'enregistrement des naissances et des décès qui exigeait que les hommes demandent d'abord l'autorisation des autorités pour tout changement de nom, alors que les femmes bénéficiaient automatiquement du droit de changer de nom de famille après un mariage, un divorce ou un veuvage.

Dans son verdict rendu jeudi, la cour a estimé que cette disposition constituait une discrimination injuste basée sur le genre, car elle ne permettait pas aux hommes de bénéficier des mêmes droits automatiques, rapporte le diffuseur public SABC.

« La cour a conclu que l'incapacité des hommes à adopter le nom de famille de leur épouse constitue une différenciation », a déclaré la cour dans une publication sur les réseaux sociaux.

Refus d'autorisation

L'affaire a été portée devant la cour par deux couples : Jana Jordaan et Henry Van Der Merwe, ainsi que Jess Donnelly-Bornman et Andreas Nicolas Bornman.

Van Der Merwe a déclaré qu'il s'était vu refuser la possibilité de prendre le nom de famille de son épouse, tandis que Bornman a affirmé qu'il n'avait pas obtenu l'autorisation de joindre son nom de famille à celui de son épouse.

Ils avaient contesté avec succès cette section devant une Haute Cour, mais il leur fallait encore que l'invalidité constitutionnelle soit confirmée par la cour suprême pour qu'elle entre en vigueur, rapporte SABC.

La Cour constitutionnelle a déclaré que cette section privait les femmes de leur « droit de voir leur nom de famille servir de nom de famille pour la famille lorsque leurs maris souhaitent adopter ce nom ».

« Cela renforce les normes patriarcales de genre, qui dictent comment les femmes peuvent exprimer leur identité, et fait de cette expression une relation par défaut avec leur mari, selon des normes gouvernementales et culturelles », a-t-elle ajouté.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
