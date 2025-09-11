La plus haute cour d'Afrique du Sud a statué que les hommes peuvent désormais adopter le nom de famille de leur épouse, une décision saluée comme plaçant les hommes et les femmes sur un pied d'égalité juridique dans le cadre du mariage.

La Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle une section de la loi sur l'enregistrement des naissances et des décès qui exigeait que les hommes demandent d'abord l'autorisation des autorités pour tout changement de nom, alors que les femmes bénéficiaient automatiquement du droit de changer de nom de famille après un mariage, un divorce ou un veuvage.

Dans son verdict rendu jeudi, la cour a estimé que cette disposition constituait une discrimination injuste basée sur le genre, car elle ne permettait pas aux hommes de bénéficier des mêmes droits automatiques, rapporte le diffuseur public SABC.

« La cour a conclu que l'incapacité des hommes à adopter le nom de famille de leur épouse constitue une différenciation », a déclaré la cour dans une publication sur les réseaux sociaux.

Refus d'autorisation

L'affaire a été portée devant la cour par deux couples : Jana Jordaan et Henry Van Der Merwe, ainsi que Jess Donnelly-Bornman et Andreas Nicolas Bornman.